جونسون يعين ساجد جافيد وزيرا للصحة خلفا لمات هانكوك

واستقال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، قبل ساعات قليلة، على خلفية خرقه لقواعد التباعد الاجتماعى، بعد انتشار مقطع فيديو وصور له، أثناء تقبيله كبيرة مساعديه.
وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، تصدر هانكوك، 42 عامًا، جهود الحكومة لمحاربة الجائحة وكان دائمًا ما ينصح الناس باتباع القواعد الصارمة، كما رحب العام الماضى باستقالة عالِم كبير خرق القيود بطريقة مشابهة.
واعتذر هانكوك، الجمعة الماضية، عما بدر منه بعدما نشرت صحيفة "ذا صن" صورة له وهو يعانق كبيرة مساعديه ويقبّلها فى مكتبه الشهر الماضى، أى عندما كانت القواعد تحظر التواصل الحميم مع أحد خارج نطاق الأسرة
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