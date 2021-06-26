بريطانيا.. آلاف المتظاهرين في لندن احتجاجا على قيود كورونا 

تظاهر الآلاف في وسط العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على قيود مكافحة فيروس كورونا، بعد تأجيل رفع آخرها إلى يوليو المقبل بسبب زيادة عدد الإصابات بالفيروس.
وسار المتظاهرون رافعين لافتات كتبت عليها كلمة "حرية"، على أصوات قرع الطبول والموسيقى والصفارات في قلب لندن، من هايد بارك إلى البرلمان.
وقال إيان ماكوسلاند الذي جاء من ديفون جنوب البلاد: "أنا هنا لأنني أعتقد أن العزل كلفنا حريتنا وحقوقنا"، مضيفا: "أنا حقا غاضب من الحكومة كالجميع هنا".
وردد المحتجون "عار عليكم!" وألقوا كرات صغيرة فوق بوابة المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون في 10 داونينغ ستريت، والبرلمان في ويستمنستر.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في حملة التطعيم ضد كورونا وفترة عزل طويلة خلال الشتاء، تواجه المملكة المتحدة منذ أسابيع ارتفاع الإصابات جراء طفرة "دلتا" المتحورة التي رصدت في البداية في الهند وتعد أشد عدوى.
ودفع تدهور الوضع الصحي الحكومة إلى تأجيل قرار رفع آخر القيود التي ما زالت سارية لأربعة أسابيع حتى 19 يوليو.
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