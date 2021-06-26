الكاميرون.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لإخلاء منازل قرب مطار في دوالا 

أطلقت الشرطة في الكاميرون صباح اليوم السبت الغاز المسيل للدموع أثناء اشتباكات مع سكان يعارضون إخلاء حي مجاور لمطار نيوتن بالعاصمة الاقتصادية للبلاد دوالا.
وقال مسؤول إن سكان التجمع السكني العشوائي، المعروفة محليا باسم "فريت أيروبورت"، كانوا يحتلون بشكل غير قانوني أراض حكومية ولن يتم تعويضهم.
وقال بعض السكان، وكثير منهم يعيشون بجوار المطار منذ عقود على الرغم من محاولات السلطات المتكررة لنقلهم، إن السلطات أمهلتهم أقل من يومين للمغادرة.
وخاضت شرطة مكافحة الشغب معارك ضارية مع أشخاص رشقوها بالحجارة وهم يتنقلون من منزل إلى منزل.
وهذه هي المرة الثانية التي يُطرد فيها الناس من هذا الحي هذا العام، ففي يناير المنصرم، أُجبرت ما يقرب من 200 أسرة على ترك منازلها، وفقا لجماعات حقوقية محلية.
وقالت الحكومة في وقت سابق إن ما يزيد على 100 ألف شخص يعيشون في محيط المطار ومن الضروري نقلهم لمنع الناس من عبور المدرج وحماية الطائرات.
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