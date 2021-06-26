أخبار اليمن : شهيد و4 جرحى بنيران قوى العدوان في الحديدة وصعدة

شهيد و4 جرحى بنيران قوى العدوان في الحديدة وصعدةاستشهد مواطن وأصيب 4 آخرون اليوم بنيران العدو السعودي ومرتزقته في محافظتي الحديدة وصعدة.

وأوضح مصدر أمني أن حرس الحدود السعودي فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن، وشن الطيران غارة على مديرية الظاهر بصعدة.

وأكد المصدر إصابة 4 مواطنين بينهم أطفال في منطقة الناصري نتيجة استهداف المرتزقة منازل المواطنين في مديرية التحيتا بالحديدة بقذائف الهاون.