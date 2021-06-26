بريطانيا.. ساجد جاويد خلفا لوزير الصحة المستقيل

عيّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، وزير الخزانة السابق ساجد جاويد، في منصب وزير الصحة، خلفا لمات هانكوك الذي استقال في وقت سابق اليوم.

وكان ساجد جاويد قد استقال من وزارة المالية العام الماضي، بعدما رفض طلب بوريس جونسون إقالة فريق مستشاريه.

وتأتي استقالة مات هانكوك، بعد الضغوط المتزايدة التي تعرض لها نتيجة الفضيحة الأخلاقية التي تورط فيها، والتي وثقتها صور مع مساعدته جينا كولادانجيلو.

وكانت صحيفة "ذي صن" البريطانية، قد نشرت صورا تظهر وزير الصحة البريطاني، وهو يعانق ويقبّل مساعدته جينا كولادانجيلو، في فضيحة هزت الرأي العام البريطاني.

وما أثار حنق الناس، أن مات هانكوك انتهك قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لوقف تفشي فيروس كورونا، بالرغم من منصبه كوزير للصحة.

وسلطت تلك الواقعة الضور على اتهامات سبق أن طاردت هانكوك، من بينها الكذب بشأن الوضع الوبائي في بريطانيا، واستخدام المال العام في تعيين كولادانجيلو في مارس 2020، وإقراره عقودا طبية لشقيق مساعدته. كما انتُقد لمنحه جاره عقدا مربحا لاختبارات كورونا.