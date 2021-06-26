التحالف يعلن اعتراض وتدمير "درون حوثية" استهدفت السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين، أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه جنوب السعودية.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، "استمرار محاولات الميليشيات الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية". وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام طائرات الدرون المفخخة، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

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