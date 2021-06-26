السعودية.. السيطرة على حريق "منتزه الجرة" دون وقوع إصابات

أكدت إمارة منطقة عسير، جنوب غربي المملكة العربية السعودية، السبت، أن عناصر الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في متنزه الجرة الواقع في مركز "تمنية".
وبحسب بيان صادر عن إمارة منطقة عسير، فإن الحريق "لا يشكل أي خطر على القرى المجاورة"، فيما لم يجر تسجيل أي إصابة من جراء ذلك.
وذكر المصدر أن أعمال المكافحة مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني، بمشاركة عدد من المتطوعين في منطقة عسير.
وأضافت أن "أعمال المكافحة، تجري وفق خطط الدعم المناطقي للدفاع المدني، من خلال القوى البشرية والآلية، وذلك بمتابعة من أمير منطقة عسير، تركي بن طلال".
وفي تفاعل مع الحريق، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسم (هاشتاغ) "#بردا_وسلاما_ياعسير" فأضحى من بين الوسوم الأكثر انتشارا في البلاد.
وفي وقت سابق من يونيو الجاري، اندلع حريق في متنزه الأمير سلطان في مركز الشعف التابع لمدينة أبها، جنوبي المملكة.
وأوردت صحيفة "عكاظ"، أن الحريق "زادت رقعته نتيجة الرياح غير المنتظمة، فيما واصلت فرق الإخماد عملها حتى تمت السيطرة عليه بعد مرور عدة ساعات".
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