فيديو.. مقتل 4 أشخاص فى انفجار منطاد بولاية نيو مكسيكو الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة الأمريكية، إن أربعة قتلوا وأصيب خامس بجروح خطيرة فى انفجار منطاد بحى ألباكركى فى ولاية نيو مكسيكو الأمريكية اليوم السبت، وذلك بعد اصطدامه بخطوط كهرباء واحتراقه.





وأضافت الشرطة أن قائد المنطاد لقى حتفه فى الحادث. حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية. وأوضحت الشرطة أن أعمار الضحايا تتراوح بين 40 و60 عاما، لكنها لم تكشف عن أسمائهم. وأضافت أنه لم يصب أحد على الأرض.

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