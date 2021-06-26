مسؤول فلسطينى: إجراءات الاحتلال لتهجير أهالى القدس سياسة تطهير عرقى

جدة - نرمين السيد - قال المستشار فى ديوان الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضى، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تنتهج عاصفة من السياسات والإجراءات الهادفة، إلى تهجير أهالى القدس ضمن سياسة تطهير عرقى تنتهجها حكومة الاحتلال بأشكال المختلفة.





وأضاف الرويضى، فى حوار مع وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المشهد العنصرى فى القدس الذى يجسده الاحتلال بممارساته على الأرض، بحق المقدسيين إن كانت ضد عقاراتهم أو ضدهم شخصيا، استهداف واضح لحياتهم بكافة مركباتها، وفى نفس الإطار توفر الحماية للمستوطن الذى يهدد المقدسى بالقتل ولا يعتقل.

وتابع: "شاهدنا هذه الممارسات فى الشهرين الماضيين بشكل كبير، ما يؤكد أن هناك حالة من العنصرية تذكر العالم بدولة الأبارتايد، وبالتالى يضع العالم أمام مسؤولياته بالضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه السياسات العنصرية".

وأردف: "نشهد تطورات خطيرة فى قضايا حى البستان والشيخ جراح وبطن الهوا، حيث أن حى البستان سيشهد خلال الـ48 ساعة تطورا خطيرا مع انتهاء المهلة التى حددتها بلدية الاحتلال بهدم 20 منزلا من مجموع 120 منزلا، وإذا نفذت الهدم فإن ذلك يمهد الطريق لهدم كافة منازل الحى، متذرعين بأن الهدم يأتى فى إطار المصلحة العامة ولا يلتفتون لإثبات أهالى الحى بملكيتهم للأراضى وأحقيتهم بالتصرف بها، لكن سلطات الاحتلال منذ مطلع الـ2000 وهى تتحدث عن الاستيلاء بهدف إطلاق حديقة أطلقوا عليها اسم حديقة (الملك داود)".

وأشار إلى أن هناك تسارعا للأحداث فى حى البستان، الأمر الذى يتطلب وقفة جدية من كافة الأطراف، وأن يبقى هناك متابعة مع لجنة الحى لكل التطورات على المستويات المختلفة لوقف إجراءات الهدم.

وثمن الرويضى، دور المحكمة الدولية فى كبح الجرائم التى تمس الإنسانية فى كل العالم، مشددا على حق الفلسطينيين بأن تتحرك المحكمة بالسرعة العاجلة خاصة أن الإجراءات تتطور على الأرض بما يهدد حياة الناس وطردهم وممارسة التطهير العرقى ضدهم فى الأحياء المقدسية.

وفيما يتعلق بنقل الهندوراس سفاراتها إلى القدس، قال الرويضى: "هذا الإجراء يضعها أمام المسؤولية القانونية بمشاركة الاحتلال فى جرائمه التى يرتكبها بالقدس، وهى لم تحترم الحق التاريخى والقانونى فى القدس، ولم تحترم قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وبالتالى نحن طالبناها ومجلس نوابها أن تعيد النظر فى هذا القرار الخطير وإلا ستكون مسؤولة قانونيا، وسنلاحقها فى كل الجهات القانونية المختلفة، كما طالبنا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى بتنفيذ قراراتها بما يتعلق بمقاطعة الدول التى تنقل سفاراتها إلى القدس".

وطالب الرويضى، دول العالم بتحمل مسؤولياتها، وأن تكون بقدر المسؤولية وأن تقطع علاقاتها بهندوراس وتحاصرها اقتصاديا وسياسيا حتى تتراجع عن هذا القرار الخطير.