الأمم المتحدة تندد بمقتل 3 من موظفى أطباء بلا حدود فى تيجراى الإثيوبية

جدة - نرمين السيد - نددت الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية بمقتل ثلاثة من موظفى منظمة ‏‏"أطباء بلا حدود" فى تيجراى، بإثيوبيا، مطالبة بتقديم الجناة إلى العدالة وإنزال أشد العقاب بهم؛ ‏لقتلهم أبرياء كانوا يساعدون المحتاجين والمتضررين من النزاع الدائر.‏





وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى بيان صحفى اليوم، عن صدمته ‏الشديدة لمقتل ثلاثة من العاملين فى المجال الإنسانى التابعين لمنظمة "أطباء بلا حدود"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال جوتيريش: هذا غير مقبول على الإطلاق وانتهاك مروّع للقانون الإنسانى الدولى، ولا بد من ‏العثور على الجناة ومعاقبتهم بشدة، معرباً عن تضامنه مع شركاء الأمم المتحدة فى المجال ‏الإنسانى الذين يخاطرون بحياتهم لتوفير الحماية والإغاثة للناس فى تيجراى.‏

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