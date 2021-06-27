موعد وصول أيفون 13 المملكة تعرف على السعر المتوقع وجميع التسريبات الموثوقة بمواصفات رائعة، نقدم لكم اليوم كل ما يخص آيفون الجديد الذي سوف تطلقه شركة أبل، وهو أيفون 13 الذي ينتظره الكثير من عشاق الرفاهية والتكنولوجيا، وهناك الكثير من عشاق التكنولوجيا يسعون إلى مواكبة العصر في كل تقدم، موعد وصول أيفون 13 المملكة تعرف على السعر المتوقع وجميع التسريبات الموثوقة بمواصفات رائعة.

موعد وصول أيفون 13 المملكة

ينتظر كل مواطن عربي وكل مواطن سعودي بالخصوص وصول أيفون 13 الجديد على أحر من الجمر، ومن المقرر الإعلان عن موعد وصول أيفون 13 المملكة العربية السعودية في سبتمبر القادم، كما أن الشكل والتصميم يأتي في المركز الثاني من حيث اهتمام كل مقبل على شراء الأيفون بعد البطارية، ومن المتوقع أن يزداد سُمك و وزن الجهاز نظراً لكبر البطارية.

تسريبات آيفون 13 الموثوقة

ومن المتوقع كذلك كبر العدسات في أيفون 13 لذا فإن الكفرات المُستخدمة في أيفون 12 تصبح غير صالحة للآيفون 13، ، ومن ناحية الألوان سوف تظل نفسها الألوان الحالية بالإضافة إلى لونين جدد، وهم البرتقالي أو الذهبي، واللون الأسود على كحلي، مع شاشات عالية الدقة بنفس جودة أيفون 12، أما أيفون 13 pro فمن المتوقع أن يتوفر بتردد عالي 120 HZ، وهذا التردد يستهلك طاقة كبيرة ولن يلاحظ الفارق سوى هواة الألعاب، ومن المتوقع أن يكون هناك ذر لإلغاء هذه الخاصية لتوفير الطاقة في حال عدم الحاجة لها.

البطارية وهي أهم ما يبحث عنه عشاق الأيفون حيث تؤكد التسريبات الموثوقة عن زيادة بطارية آيفون القادم، ومن المتوقع أن تزداد 17 % حجم أكبر، كما أن معالج أيفون 13 يستهلك طاقة أقل، ومن المحتمل أن نجد بعض الإكسسوارات الجديدة، ومنها الشاحن الذي يقوم بشحن كافة منتجات أبل دفعة واحدة، ولعشاق التصوير أيفون 13 أكثر تميزاً من ذي قبل، حيث تكبر العدسات وهذا يعني أنها تُدخل إضاءة أكثر، مع إمكانية التصوير الفضائي، وبشكل عام سوف يستمتع المصورين بنسخة آيفون الجديدة.

أسعار أيفون 13 الجديد

بمعالج A50 كما هو متوقع مع تحسن من ناحية السرعة، مع ذاكرة نفسها الخاصة بـ أيفون 12 تبعاً للتسريبات الموثوقة، أما بخصوص أسعار أيفون 13 فإنها لن تتغير وستظل نفس أسعار أيفون 12، وبهذا قد وضحنا لكم موعد وصول أيفون 13 المملكة تعرف على السعر المتوقع وجميع التسريبات الموثوقة بمواصفات رائعة.