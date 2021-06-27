سعر شراء أيفون iphone 13 بالسعودية.. موعد نزول أيفون 13 الإصدار الجديد

أيفون iphone 13، حيث يبحث العديد من المواطنين والعاشقين لسلة جوالات أيفون عن موعد نزوله والسعر المتوقع لشرائه، فقد تواصل العديد من رواد التواصل الاجتماعي علي توتير حول اقتراب موعد نزول هاتف أيفون iphone 13 ، وقد جاءت هذه التكهنات بعد إصدار شركة أبل عدد من هواتف أيفون خلال الأشهر الماضية من نفس العام الجاري ومنها هاتف iphone 12، وكذلك iphone12 pro max12، وجاءت بعض التوقعات بأن ألوان جوال أيفون 13 سوف تكون متنوعة ورائعة، كما انه سوف يكون تصميم الشاشة الخاصة به شاشة عصرية تتميز عن شاشات الإصدارات السابقة من جوالات شركة أبل، وسوف نوضح لكم السعر المتوقع لأيفون iphone 13.

السعر المتوقع لجهاز أيفون 13 iphone في السعودية

أشار المحللون أن السعر الخاص بشراء جهاز أيفون 13 iphone سوف يكون مقارب الي حد ما من نفس سعر هاتف iphone 12 والذي قد وصل سعره عند نزوله الي مبلغ 800 دولار، ومن المتوقع أن يزيد سعر أيفون 13 iphone الجديد بمقدار 100 دولار ليصل إجمالي سعر شرائه فور إصدارة الي ما يقرب من 890 دولار، وترجع هذه الزيادة بسبب زيادة دعم 5g.

الموعد المتوقع لطرح أيفون iphone 13

من المتوقع أن يتم إصدار النسخة الجديدة من هواتف أيفون وهو أيفون 13 في يوم 17 من شهر سبتمبر القادم، ويعد هذا اليوم هو اليوم الذي اشتهرت به الشركة بالإعلان عن الإصدارات الجديدة التي تقوم بإصدارها لكل نسخة جديدة.

مواصفات الهاتف الجديد أيفون 13 iphone

من المتوقع أن يشهد الجوال الجديد أيفون 13 بعض المواصفات المميزة، فمن المتوقع أن تصل سعة البطارية الي 2406 ملي أمبير للنسخة الميني، وسعة 4325 مل أمبير في الساعة لهاتف أيفون 13 برو ماكس، مع ميزة الإصدار من خلال كاميرا منظار والتي من خلالها تسمح لصاحبها بمدي أكبر للتكبير عند الاستخدام، بالإضافة الي دعمها خاصية 5g، علاوة علي ذلك من المتوقع أن يشهد حجم أيفون 13 الجديد الي 5.4 بوصة للنسخة ميني، وحجم 6.7 بوصة لنسخة أيفون برو ماكس.

وقرب موعد نزول أي إصدار جديد من سلسلة هواتف أيفون يبحث الكثير عن السعر والمواصفات الخاصة به، وقد وضحنا لكم تفاصيل سعر الشراء وموعد نزول أيفون 13 الجديد المتوقع بالسعودية.