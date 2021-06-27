برنامج طالع وفاتورة الكهرباء السعودية برقم المشترك ونظام الحوسبة السحابية الجديد

وقد قامت الشركة السعودية للكهرباء بالبدء في تطبيق القرار الملكي حول تخفيض قيمة فواتير شهر أبريل الجاري وكذلك شهر مايو المقبل بقيمة 30% وهذا لدى جميع المشتركين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وهذا يُعتبر فضلاً عن تعويض الفواتير التي صدرت للمواطنين لشهر مايو قبل صدور هذا القرار وهذا عبر الخصم المباشر من فواتير الشهر القادم مضاعفة، كما أن هذا مع إمكانية سداد قيمة الفواتير إلى نهاية 6 أشهر القادمة وهذا مع بداية عام 2021 ومن الممكن أن يتم التأجيل مرة أخرى في الأوقات القادمة أو الفترة التي بعدها وهذا في حين القيام بالاستعلام عن الفاتورة الجديدة لشهر أبريل الجاري وهذا مع العلم بأنه قد تم تثبيت أسعار الشرائح المختلفة لعام 2021 لمختلف العدادات الكهربائية بأنواعها المختلفة وهذا بمجرد الاقتراب من موعد دفع الفواتير.

الاستعلام عن فاتورة أبريل الجديدة :-

وبمجرد النظر إلى الجانب الآخر نرى بأن الشركة السعودية للكهرباء قد بدأت بإصدار فواتير شهر أبريل الجديدة بشكل آلي وهذا بهدف الاستعلام عنها كما إنه يوجد عدد من الخطوات اللازم اتباعها من أجل هذا، وهذه الخطوات هي :-

خدمة الفاتورة الثابتة :-

وقد أشارت الشركة السعودية للكهرباء بأن الهدف من استخدام الفاتورة الثابتة هو القيام بالتسهيل على المواطنين لدى عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية وهذا من خلال التسديد شهرياً دون إنقطاع وهذا مع العلم بأن تلك القيمة هي عبارة عن متوسط الاستهلاك عن حوالي 12 شهراً قد مضوا، وبناءاً على هذا ما يقوم المشترك بدفع مبلغاً شهرياً بشكل ثابت وقد أكدت الشركة بأنه في حال القيام بالاشتراك في تلك الفاتورة فلن يتم فصل الخدمة الكهربائية عن هذا المشترك وهذا أيضاً في حالة إذا ازدادت قيمة استهلاكه الفعلي عن قيمة المتوسط.

نظام الحوسبة السحابية الجديد :-

وبالفعل قد تم بدء العمل بنظام استهلاك الكهرباء بنشاط الحوسبة السحابية وهذا بقيمة 18 هللة/كيلو واط في الساعة على المنشآت والتي قد تم التحقق من الاشتراطات الآتية :-