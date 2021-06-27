التسجيل في منصة انعام 1443 بالخطوات والشروط المطلوبة وخدماتها بالتفصيل

التسجيل في منصة انعام 1443 ؛ من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي ستوفر الكثير من الوقت والجهد بدلًا من الذهاب إلى مقر الوزارة، ويأتي هذا ضمن خطوات تحقيق رؤية السعودية 2030 للتحول الرقمي وربط الهيئات كلها عبر المواقع الالكترونية، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على خطوات التسجيل في منصة انعام 1443 بكل سهولة، ومعرفة ما هي الشروط التي يجب توافرها.

التسجيل في منصة انعام 1443

من أجل القيام بالتسجيل في منصة انعام 1443 يجب إتباع بعض الخطوات، والتي تتمثل في الدخول على الموقع الرسمي لمنصة انعام ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

القيام بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال كل البيانات والتي تتمثل في إدخال رقم الهوية، اسم المستخدم، كلمة المرور.

إدخال المنطقة التابع لها المتقدم، والعنوان بشكل تفصيليًا.

قبل الموافقة على الشروط يجب قراءتها جيدًا ثم الضغط على التالي.

ما هي الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في منصة أنعام 1443؟

يَجب استيفاء بعض الشروط من أجل القدرة على القيام بالتسجيل في المنصة والتي تتمثل في الآتي:-

أولًا:- أن يكون سعودي الجنسية أو مقيم حاصل على الإقامة وسارية.

ثانيًا:- ألا يكون المتقدم مُقيد بأي جرائم سابقة.

ثالثًا:- ألا يقل العمر عن 21 عامًا.

رابعًأ:- تقديم البطاقة الصحية.

خامسًا:- يجب توفير حساب بنكي.

سادسًا:- تقديم كافة المستندات المطلوبة من أجل التسجيل.

ما هي الخدمات التي تقدمها منصة انعام الالكترونية؟

حرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على تقديم خدمات متميزة بشكل إلكتروني سريع عبر منصة انعام مثل الأتي ذكره:-