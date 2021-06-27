طرق الاستعلام عن تسقيط لوحة سيارة بالسعودية عبر ابشر بالخطوات والشروط

طرق الاستعلام عن تسقيط لوحة سيارة ؛ أعلى الأمور التي يبحث عنها أغلب المواطنون في المملكة، منذ وقت إعلان إدارة المرور السعودية عن الإجراءات التي يجب إتباعها، وإطلاق الشروط الجديد التي يجب توافرها في الإسقاط عند تجديد الرخصة، وتسديد قيمة المخالفات، ولأننا نعلم أن هذا الأمر هام سنتعرف على جميع جوانبه في خلال هذا المقال.

طرق الاستعلام عن تسقيط لوحة سيارة

يمكن بكل سهولة الاستعلام عن تسقيط لوحة سيارة بالسعودية بكل سهولة من خلال منصة أبشر ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

الضغط على أفراد ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المعتادة.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على أيقونة خدمات المرور من القائمة الرئيسية.

ستظهر عدة اختيارات يتم الضغط على استمارة السيارة.

إدخال رقم الهوية الوطنية ثم الضغط على عرض.

ثم الانتظار عدة دقائق حتى يتم ظهور كل بيانات السيارة، وأيضًا لوحة السيارة التي إسقاطها.

شروط تسقيط لوحة سيارة بالسعودية

لقد أعلنت إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية، أنه تم إطلاق بعض من الشروط الجديدة التي يجب أن تتوفر لإسقاط لوحة سيارة عند تجديد الرخصة، والتي تتمثل في:-

ملء كل الحقول الفارغة في النموذج، والذي سيتضح فيه ما سيتوجب تسقيط السيارة.

ضرورة التصديق على النموذج من المكتب القائم بالترخيص.

حضور مالك السيارة عند القيام بإسقاط السيارة، أو توكيل من ينوب عنه.

إحضار لوحة السيارة المراد إسقاط لوحتها وأن يكون مرفق فيها الاستمارة.

أن يكون مالك السيارة سعودي الجنسية.

إحضار صورة من بطاقة الأحوال لمالك السيارة.

في حال إن كان مالك السيارة مقيم عليه إحضار صور من الإقامة.

تقديم ملف لحفظ جميع الأوراق.

ضرورة أن تكون الاستمارة سارية المفعول.

ما هي الإجراءات التي يتم إتباعها أثناء تسقيط السيارة

من أجل تسقيط لوحة سيارة بالسعودية يجب المرور ببعض الخطوات والإجراءات التي يمكن من خلالها:-