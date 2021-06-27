إيطاليا تتخطى النمسا بفوز صعب وتتأهل إلى ربع النهائي

صعدت إيطاليا إلى دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم، بعد فوزها 2-1 على النمسا، بعد وقت إضافي إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في استاد ويمبلي في لندن بالتعادل السلبي، السبت.
وأحرز فيدريكو كييزا الهدف الأول لإيطاليا بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثالث بتسديدة من مدى قريب، قبل أن يضاعف ماتيو بيسينا النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط ذاته بتسديدة من زاوية صعبة.
وقلص ساسا كالادزيتش الفارق بضربة رأس رائعة ومن زاوية صعبة إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 114.
وستلتقي إيطاليا في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل في ميونيخ مع الفائز من مواجهة بلجيكا والبرتغال.
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