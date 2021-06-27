مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في ولاية ماساتشوستس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا يفيد بأن شاحنة كبيرة اصطدمت بمبنى على الساعة 14:41 بالتوقيت المحلى وأنه تم سماع طلقات نارية. ولدى وصولهم إلى مكان الحادث، اكتشف ضباط إنفاذ القانون إصابة شخصين بطلقات نارية مميتة، قبل أن يطلقوا النار على المشتبه به.

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