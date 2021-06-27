الرابط الرسمي للمرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني للحج ومرافق واحد لكل حاج ممن سبق له التسجيل

قامت وزارة الحج بالإعلان عن بدء تسجيل المرحلة الثانية في المسار الإلكتروني للحج 1442هـ، من خلال الموقع الرسمي لها عبر صفحة التواصل الاجتماعي “تويتر” ابتداءً من اليوم الساعة 2 ظهرًا، مع التأكيد على أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة، وقد حددت وزارة الحج تطلق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني للحج ومرافق واحد لكل حاج ممن سبق له التسجيل، وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة أن القبول النهائي يعتمد على تطبيق الاشتراطات والمعايير والأماكن حيث تقدم حتى الآن ما يقترب من 600 ألف مرشح وطالبي أداء فريضة الحج لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية وتم ربط البوابة عبر تطبيقي “أبشر و توكلنا” الرسائل المرسلة للترشيح ولا تعتبر قبولاً نهائياً حتى تتحق الشروط وتم تخصيص أرقام لذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات التسجيل في المرحلة الثانية:

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد ذكرت الخطوات التي يجب اتباعها من قبل الحجاج للتسجيل في المسار الإلكتروني للحج، علماً بإنه تبدأ بتلقي المرشحين من خلال رسالة نصية على هواتفهم يلي ذلك دخول المرشحين إلى البوابة الإلكترونية للتأكد من البيانات الشخصية ثم استعراض الشروط والضوابط، وأتاحت الوزارة للمؤهل إضافة مرافق واحد ممن سبق له التقدم بالتسجيل في المرحلة الأولى، ثم استعراض الباقات واختيار الباقة المناسبة ثم إصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر منصة سداد قبل الحصول على تصريح الحج.

الإحصائيات الأولية للمتقدمين للحج هذا العام ومعايير القبول النهائي للمرشحين للحج هذا العام:

نذكر من خلال هذا المقال أنه بلغ عدد المسجلين لأداء فريضة الحج حوالي 558270 حاجًا، فيضم منها 59% نسبة الذكور وتضم 41% نسبة الإناث من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، علماً بأن الفئة العمرية الأكثر بين المسجلين في المرحلة تترواح من 31 سنة – 40 سنة، حيث بلغت 38 % فيما كانت الفئة العمرية من 21-30 سنة حوالي 26 % فيما سجل 2 % ممن هم فوق سن الستين و3 % دون سن العشرين، حيث أكدت وزارة الحج أن القبول النهائي للمرشحين لأداء فريضة حج 1442 يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة حيث تقدم إلى الحج قرابة 600 ألف شخص من المواطنين والمقيمين في حين تم تحدد العدد المقبول بـ60 ألفًا فقط ما يعني أن المسجلين 10 أضعاف عدد الأماكن المتاحة.

وزارة الحج تحذر من الشركات الوهمية والروابط الاساسية :

من الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة قد وجهت تحذير لكافة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي يمكن زيارته من خلال الرابط التالي تطبيق ابشر وكذلك تطبيق توكلنا ، كما حذرت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو أي رابط يدّعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لعام 1442هـ أو تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني.

خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل:

ويتم التسجيل في الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل من خلال الخطوات التالية :