سر طريقة السينابون بالقرفة التي تعد من افضل الحلويات الموجودة حاليا ويلجا إليها الكثيرين في معرفة سر تحضير عجينة السينابون بالقرفة مثل المحلات، كما أن مكوناتها متوفرة في كل مطبخ وخاصة لمحبي مذاق القرف وتتنوع طريقة التحضير على حسب الإضافات من الكاكاو أو السكر، ويمكن تقديمها بالصوص كراميل أو الشيكولاتة بجانب العصائر أو المشروبات السخانة مثل الشاي بالحليب ويفضلها الكبار والصغار لمذاقها اللذيذ وهى من اشهر الحلويات الغربية التي يعتمد عليها في المناسبات وأعياد الميلاد ويجد الكثير من أنواع الحلويات سهلة التحضير مثل أسهل طريقة لتحضير صوابع زينب الشهية زي المحلات. سر طريقة السينابون بالقرفة الهش في الفرن سر طريقة السينابون بالقرفة الهش في الفرن مقادير السينابون بالقرفة: 4 أكواب من الدقيق المنخول. ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية كوب دافئ من الحليب. ثلث كوب سكر. نصف كوب من الزبدة. 2 بيضة بحرارة الغرفة. نصف معلقة صغيرة من الملح. مقادير الحشو : ثلث كوب من الزبدة. كوب من السكر البني. ملعقتان كبيرتان من القرفة. طريقة التحضير السينابون بالقرفة طريقة التحضير السينابون بالقرفة نقوم بخلط الخميرة مع الحليب الدافئ في كوب ونضيف ملعقتين كبيرتين من السكر ونترك المزيج لمدة 5 دقائق ثم نضيف لخليط الخميرة السكر بعد الفوران الزبدة والملح والبيض والدقيق ونقلب باليد أو بالعجانة حتى تتكون عجينة غير ملتصقة نقوم بقطع كرات كبيرة من العجينة ونغطيها ونتركها لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها ثم نضع القليل من الدقيق على سطح المطبخ وتقوم بفرد العجينة بالنشابة ونقوم بتسخين الفرن على حرارة 400 درجة ثم نحضر الحشو بخلط السكر البني والقرفة في وعاء ونقوم بتذويب الزبدة ونوزعها على العجينة المفرودة ثم نوزع خليط السكر والقرفة فوقها نقوم بلف العجين بحرص على شكل رول وبعد ذلك نقطع العجين بواسطة سكينة حادة إلى دوائر ونحضر الضنية ونقوم بدهنها بالزبدة ونضع العجينة الملفوفة ونخلها الفرن المجهز لمدة ريع ساعة حتى تنضج ويصبح الوجهة ذهبي ونخرج الصنية ونتركها تبرد ثم نزينها بصوص الكرميل بعد تحضيره على النار بوضع الزبدة والسكر لتغلي المكونات ثم ترفع من على النار وتزيين السينابون أو تزيينه بالسكر والحليب بعد خلطة بالفانيليا والمكسرات. الوسوم

سر طريقة السينابون بالقرفة التي تعد من افضل الحلويات الموجودة حاليا ويلجا إليها الكثيرين في معرفة سر تحضير عجينة السينابون بالقرفة مثل المحلات، كما أن مكوناتها متوفرة في كل مطبخ وخاصة لمحبي مذاق القرف وتتنوع طريقة التحضير على حسب الإضافات من الكاكاو أو السكر، ويمكن تقديمها بالصوص كراميل أو الشيكولاتة بجانب العصائر أو المشروبات السخانة مثل الشاي بالحليب ويفضلها الكبار والصغار لمذاقها اللذيذ وهى من اشهر الحلويات الغربية التي يعتمد عليها في المناسبات وأعياد الميلاد ويجد الكثير من أنواع الحلويات سهلة التحضير مثل أسهل طريقة لتحضير صوابع زينب الشهية زي المحلات. سر طريقة السينابون بالقرفة الهش في الفرن سر طريقة السينابون بالقرفة الهش في الفرن مقادير السينابون بالقرفة: 4 أكواب من الدقيق المنخول. ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية كوب دافئ من الحليب. ثلث كوب سكر. نصف كوب من الزبدة. 2 بيضة بحرارة الغرفة. نصف معلقة صغيرة من الملح. مقادير الحشو : ثلث كوب من الزبدة. كوب من السكر البني. ملعقتان كبيرتان من القرفة. طريقة التحضير السينابون بالقرفة طريقة التحضير السينابون بالقرفة نقوم بخلط الخميرة مع الحليب الدافئ في كوب ونضيف ملعقتين كبيرتين من السكر ونترك المزيج لمدة 5 دقائق ثم نضيف لخليط الخميرة السكر بعد الفوران الزبدة والملح والبيض والدقيق ونقلب باليد أو بالعجانة حتى تتكون عجينة غير ملتصقة نقوم بقطع كرات كبيرة من العجينة ونغطيها ونتركها لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها ثم نضع القليل من الدقيق على سطح المطبخ وتقوم بفرد العجينة بالنشابة ونقوم بتسخين الفرن على حرارة 400 درجة ثم نحضر الحشو بخلط السكر البني والقرفة في وعاء ونقوم بتذويب الزبدة ونوزعها على العجينة المفرودة ثم نوزع خليط السكر والقرفة فوقها نقوم بلف العجين بحرص على شكل رول وبعد ذلك نقطع العجين بواسطة سكينة حادة إلى دوائر ونحضر الضنية ونقوم بدهنها بالزبدة ونضع العجينة الملفوفة ونخلها الفرن المجهز لمدة ريع ساعة حتى تنضج ويصبح الوجهة ذهبي ونخرج الصنية ونتركها تبرد ثم نزينها بصوص الكرميل بعد تحضيره على النار بوضع الزبدة والسكر لتغلي المكونات ثم ترفع من على النار وتزيين السينابون أو تزيينه بالسكر والحليب بعد خلطة بالفانيليا والمكسرات.

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