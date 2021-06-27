طريقة التسجيل في برنامج ريف عبر موقع ريف وشروط التسجيل وكم دعم ريف

طريقة التسجيل في برنامج ريف، حيث كثر البحث في الآونة الأخيرة، عن طريقة وشروط التسجيل في برنامج ريف، وكذلك عن كم دعم ريف وما هو برنامج ريف للدعم المادي، حيث تم وضع هذا البرنامج للنهوض بالفلاح، ولتحسين وضع الفلاح والزراعة، فهو برنامج تقوم عليه وزارة التنمية الريفية الزراعية، ويهدف البرنامج إلى تحسين دخل الفلاح في السعودية، وتمكين الفلاح من الأساليب الحديثة في الزراعة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، شأنها شأن شتى مناحي الحياة، وفقاً لرؤية المملكة في 2030، وتم إنشاء البرنامج في الأساس لدعم صغار المزارعين، وإمدادهم بما يلزمهم ودعم الأسر المنتجة.

برنامج ريف

يعد من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية، حيث يهتم البرنامج بتقديم الدعم للمزارعين الصغار ولكافة الأسر المنتجة، وذلك وفقاً لرؤية المملكة في 2030، كما يهدف البرنامج إلى الارتقاء بالحالة الاقتصادية لصغار المزارعين، وتقديم الدعم لهم حتى يكونوا منتجين وفاعلين في المجتمع، كما تحرص دائماً المملكة العربية السعودية، على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ومن أهم هذه البرامج هو برنامج ريف، وكذلك برنامج ريف للعاطلين، وطرق الاستعلام عن برنامج ريف.

طريقة التسجيل في برنامج ريف

كما ذكرنا سابقاً فإن برنامج ريف يبحث عنه الكثير، ممن يبحثون عن الدعم، ولذلك كثر البحث عبر محركات البحث جوجل عن طريقة التسجيل في برنامج ريف، ولكي يتمكن المستفيد من التسجيل عليه اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع ريف الرسمي.

النقر على أيقونة “طلب الدعم”.

يقوم المستفيد بإنشاء حساب له على منصة ريف.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح ودون أخطاء.

سوف تصلك رسالة نصية عبر الجوال الخاص بك لتفعيل الحساب.

قم بعد ذلك بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول.

أن يكون مقدم الطلب يتمتع بالجنسية السعودية.

الدخل الشهري لمقدم الطلب لا يزيد عن 6000 ريال شهرياً.

من سكان المناطق الريفية بالمملكة ويعمل بمجال الزراعة أو أي مجال يتعلق بالزراعة.

تقديم كافة المستندات المطلوبة مع الالتزام بصحة المستندات المقدمة للحصول على الدعم.

عدم التحاق المستفيد بأي وظيفة سواء كانت حكومية أو خاصة.

عدم استفادة مقدم الطلب من أي برامج دعم أخرى خاصة بالزراعة.

شروط الحصول على دعم ريف