التحالف يدمر مسيرتين مفخختين حوثيتين أطلقتا نحو السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة السبت، عن اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية.

وقالت تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط. كما أعلن التحالف في وقت سابق الليلة، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه المنطقة الجنوبية من السعودية. وقال إن الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدا استمرار محاولات الميليشيات الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وقال التحالف إنه يقوم باتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين. وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام طائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

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