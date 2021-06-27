أمريكيون يحتجون بعد تعديل ولايات جمهورية قانون الانتخاب

جدة - نرمين السيد - وشملت التعديلات الجديدة منع التصويت عبر البريد وتقصير فترة التصويت المبكر إضافة إلى منع أنصار المرشحين من تقديم المياه للناخبين أثناء اصطفافهم فى الطوابير أمام صناديق الاقتراع.

ورفع المتظاهرون، الذين قال بعضهم إنه قدم من خارج واشنطن، يافطات كتب عليها "صوتوا لحماية التصويت" وأخرى "حماية التصويت هى الديمقراطية"، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وأعاد بعض المشاركين رفع يافطات "حياة السود مهمة" لأنهم يعتبرون أن الأمريكيين من أصول إفريقية هى من أكثر الفئات المتضررة من التعديلات الجديدة.

وقال دان سكيرز "إن الجمهوريين يعلمون بأن معظم أصوات الأقليات تدعم المرشحين الديمقراطيين. هم يريدون تعديل القوانين كى يضمنوا نجاح من يريدون".

وشهد الأسبوع الماضى صراعا سياسيا بين الحزبين، فبعدما تمكن الجمهوريون من إحباط مشروع قانون حق التصويت فى مجلس الشيوخ، رفعت وزارة العدل الأمريكية قضية على ولاية جورجيا بتهمة انتهاك حقوق التصويت الفيدرالية إثر تعديلات قانون الانتخاب التى أقرت مؤخرا فى الولاية.

وكانت كل من فلوريدا وتكساس إضافة إلى جورجيا قد قامت بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات.

واعتبر البيت الأبيض هذه التعديلات عبارة عن محاولة تهدف إلى "المس بالحق المقدس للأمريكيين"، بعدما انتقد قرار تكساس فى بيان أعرب فيه عن أسفه عن مثل هذه القرارات.

ويرى الجمهوريون أن ما يقوم به الحزب الديمقراطى هو عبارة عن محاولة لاستملاك الولايات الخارجة عن سيطرتهم من خلال التدخل بالشؤون الخاصة لهذه الولايات من أجل البقاء والتمكن من السلطة التنفيذية.