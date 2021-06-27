انهيار مبنى بفلوريدا فى أمريكا ومصرع 5 أشخاص

جدة - نرمين السيد - ارتفع عدد القتلى من جراء انهيار مبنى سكنى فى بلدة سيرفسايد بولاية فلوريدا إلى خمسة، فى حين قالت السلطات إنها ستساعد على إخلاء برج مماثل فى البلدة ذاتها بعد رصد عيوب إنشائية قد تشير إلى وجود مخاطر لانهياره.





وأعلنت عمدة مقاطعة ميامي-ديد دانييلا ليفين كافا، خلال مؤتمر صحفى، أنه لا يزال 156 شخصا فى عداد المفقودين تحت أنقاض المبنى الذى انهار قبل أيام. وقالت: "عثرت فرق الإنقاذ التابعة لنا اليوم على جثة أخرى تحت الأنقاض. كذلك، كشفت عمليات البحث التى أجريناها عن رفات بشرية". وأضافت: "هذا يعنى أن عدد المفقودين انخفض إلى 156 وأن عدد الوفيات المؤكدة ارتفع إلى خمسة". وواصل عمال الإنقاذ السبت بحثهم الحثيث تحت أنقاض المبنى السكنى بعد ثلاثة أيام على انهياره.

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