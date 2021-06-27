جدة - نرمين السيد - وكان جاويد قد استقال من وزارة المالية العام الماضى بعدما رفض طلب جونسون إقالة فريق مستشاريه.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك قدم استقالته، فى ظل ضغوط بسبب ما عرف إعلاميا بـ"فضيحة القبلة".
واعترف هانكوك فى وقت سابق بخرق قواعد التباعد الاجتماعي، بعد نشر فيديو له وهو يعانق ويقبل مساعدته.
وقال إنه "خذل الناس" بعد نشر فيديو له مع جينا كولادانجيلو، التى قام بتعيينها كمديرة فى الوزارة دون الإعلان عن ذلك رسميا، مضيفا: "أنا آسف جدا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية البريطانى السابق ساجد جاويد يتولى وزارة الصحة خلفا لهانكوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.