وزير المالية البريطانى السابق ساجد جاويد يتولى وزارة الصحة خلفا لهانكوك

جدة - نرمين السيد - وكان جاويد قد استقال من وزارة المالية العام الماضى بعدما رفض طلب جونسون إقالة فريق مستشاريه.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك قدم استقالته، فى ظل ضغوط بسبب ما عرف إعلاميا بـ"فضيحة القبلة".

واعترف هانكوك فى وقت سابق بخرق قواعد التباعد الاجتماعي، بعد نشر فيديو له وهو يعانق ويقبل مساعدته.

وقال إنه "خذل الناس" بعد نشر فيديو له مع جينا كولادانجيلو، التى قام بتعيينها كمديرة فى الوزارة دون الإعلان عن ذلك رسميا، مضيفا: "أنا آسف جدا".