وظائف عمان taj.nce.gov.om رابط تسجيل ديوان البلاط السلطاني (مسقط – صلالة) بالرقم المدني

taj.nce.gov.om رابط تسجيل ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان وذلك لتوظيف الشباب في العمل الحكومي، هذا بعد قرار السلطان المعظم هيثم بن طارق بإتاحة وزارة العمل للعديد من الوظائف للشباب بشكل عام، ثم طالب بتوظيف عدد من الشباب في الديوان الملكي السلطاني، وفق الآليات المطلوبة والشروط التي يتوجب أن تنطبق على الراغبين في العمل.

وزارة العمل في سلطنه عمان

وتقوم سلطنة عمان في الشهور الأخيرة بإتاحة العديد من فرص العمل الواعدة في العديد من المجالات، والتي يتم إتاحتها لكل من الشباب الخريجين وأيضا المؤهلين، وذلك لتجديد دماء العاملين بسوق العمل العماني، حيث يتم التنسيق مع وزارة العمل للتوظيف لتقوم باستقبال طلبات الشباب الراغبين في العمل في العديد من المجالات، العمل المدني والعسكري والبحرية وأيضا الديوان الملكين وذلك حرصا من القيادة العليا للوطن بإيجاد العمل المناسب للشاب العماني وأيضا تأهيل هذا الشاب ليقوم بالعمل بكفاءة، وجدير بالذكر أن العديد من الشباب في السلطنة قد قاموا بالتظاهر منذ فترة ليست بالكبيرة مطالبة بالحصول على فرص للعمل من الوزارات الجديدة بالسلطنة.

موعد تسجيل ديوان البلاط السلطاني

بأوامر سامية من السيد هيثم بن طارق تم إعطاء الأوامر الملكية لوزارة العمل بالسلطنة لتوظيف عدد من الكفاءات بالوطن في البلاط المدني السلطاني، وذلك فقط في محافظتي مسقط وصلاله، ويتوقع تقدم آلاف الشباب والمؤهلين لهذه الوظائف، ويكون رابط الوزارة الرسمي هو الذي يتم تقديم طلبات المؤهلين عليه، على أن يبدأ التسجيل الإلكتروني ابتداء من الأحد 27 يونيو 2021، ويستمر استقبال الطلبات حتى يوم 11 يوليو 2021.

الوظائف المطلوبة في العمل

(في مدينة مسقط) معلم لغة عربية – معلم لغة إنجليزية – معلم قرآن كريم – معلم تاريخ.

(في مدينة صلاله): إخصائي اجتماعي – معلم قرآن كريم.

كيفية تسجيل ديوان البلاط السلطاني على رابط taj.nce.gov.om

يقوم الراغبين في التسجيل في كلا المحافظتين بالدخول على رابط تجنيد الرسمي. يتم استخدام تسجيل الدخول، أعلى الصفحة. يقوم بكتابة الرقم المدني وكلمة السر. يتم كتابة رمز التحقق من الاستخدام البشري. يقوم بتسجيل الدخول. يتم كتابة رقم وكود الوظيفة التي يرغب في العمل فيها ثم يتم الحفظ.

ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بمركز الاتصـــــالات على الرقم (80077000) أو زيــــــارة موقـــــــع تجـــــنيد:( OM.GOV.NCE.TAJ).