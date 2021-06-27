رابط القبول و التسجيل في الكلية التقنية بجدة للعام الدراسي 1443 الدبلوم الصباحي والمسائي

رابط التسجيل في الكلية التقنية بجدة 1443؛ حيث أعلنت الكلية التقنية بجدة عن فتح باب التقديم في برامج الدبلوم الصباحي والمسائل للعاد التدريبي 1443، هذا وقد أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من قبل مواعيد التقديم في الكليات التقنية بمختلف الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة، وقد حددت الكلية التقنية بجدة مواعيد التقديم عبر بوابة قبولي، وأنه بعد انتهاء فترة التقديم تبدأ عمليات فرز طلبات التقديم واختيار الأنسب وفق معايير المفاضلة المعتمدة.

رابط التسجيل في الكلية التقنية بجدة

أعلن عميد الكلية التقنية عن المواعيد الرسمية للتقديم في الكلية التقنية، التي تبدأ غدًا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وقد أكد على ضرورة مراجعة شروط التقديم في الكلية التقنية جيدًا، وتسجيل البيانات المطلوبة بدقة، وذلك عبر رابط التسجيل في الكلية التقنية بجدة ugate.tvtc.gov.

مواعيد التقديم في الكلية التقنية بجدة

حددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من قبل مواعيد التقديم في الكليات التقنية، وقد أكد عميد الكلية التقنية بجدة هذه المواعيد، وأعلن عن مواعيد فرز طلبات المتقدمين في الكلية التقنية، بالإضافة إلى مواعيد استكمال إجراءات القبول النهائي في الكلية التقنية لذلك، وكانت المواعيد كالتالي:

غدًا الأحد الموافق 17 ذو القعدة يبدأ التقديم في الكلية التقنية بجدة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

يستمر التقديم في الكلية التقنية حتى السابع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري.

يتم إرسال نتائج القبول المبدئي في الكلية التقنية للطلاب في الثالث والرابع من شهر ذو الحجة.

بينما إجراءات القبول النهائي للكلية التقنية بجد تتم في السادس عشر من شهر ذو الحجة.

شروط التقديم في الكلية التقنية

حددت الكليات التقنية مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لأحد فروع الكلية التقنية بالمملكة لذلك:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب ولكم بشرط ألا تتجاوز المدة على تاريخ الحصول على المؤهل خمس سنوات.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

أن يجتاز اختبار القدرات العامة من المركز الوطني للقياس.

ألا يقدم في برامج تدريبية في نفس فترة التقديم في الكلية التقنية.

ألا يكون قد سبق وتم فصله من الكلية التقنية.

هذا وقد أشار عميد الكلية التقنية بجدة إلى أنه يوجد حوالي 12 تخصص لبرامج الدبلوم، وأكد على ضرورة تسجيل البيانات بدقة، ومراعاة شروط التقديم في الكلية التقنية، وفي النهاية نكون تعرفنا على رابط التسجيل في الكلية التقنية بجدة.