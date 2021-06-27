استعلام نتائج الثانوية العامة في الكويت عبر موقع المربع الإلكتروني

شهدت محركات البحث الكثير من التساؤلات عن نتائج الثانوية العامة في الكويت لعام 2021 والتي يمكن الاستعلام عنها ومعرفتها من خلال موقع المربع الإلكتروني والذي يقوم بالإعلان عن نتائج جميع المراحل الدراسية المختلفة، ومنذ أن انتهت الامتحانات الخاصة بالطلاب، وإعلان وزارة التربية عن الانتهاء من تصحيح الأوراق، وازداد البحث وكثر التساؤل عبر صفحات البحث وبعض صفحات التواصل الاجتماعي عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة بدولة الكويت في حالة يسودها الترقب والقلق من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم وذلك لأن مرحلة الثانوية العامة هي مرحلة أساسية ومحورية في مراحل التعليم وعليها يتم تحديد مستقبل الطلاب وما يحلمون به، وجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة قد أنهوا امتحاناتهم قبل أسبوعين من الآن وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الكويتية بعملية تصحيح الإجابات ومراجعتها جمع ورصد الدرجات واعتماد النتائج وانتهت من تلك المرحلة يوم الخميس الماضي الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢١، ومن المنتظر الإعلان عن النتائج خلال سويعات من الانتهاء من تلك المرحلة.

في تصريح من وزارة التربية التعليم الكويتية أعلنت فيه أنها بصدد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة التي من المقرر الإعلان عنها إلكترونيا عبر موقع قامت بإنشائه خصيصًا للإعلان عن نتائج الاختبارات لجميع المراحل الدراسية وهو موقع المربع الإلكتروني.

وذلك لتوفير الوقت والجهد على الطلاب وحرصًا من الوزارة على صحة وسلامة كإجراء احترازي وتدبير وقائي لمنع انتشار وباء كورونا بينهم ومنع الاختلاط بين المواطنين، لذلك فقد أعلنت الوزارة عن أن النتائج سوف تتاح عبر المنصة الإلكترونية بدون الذهاب لأي مكان.

من المقرر الإعلان عن نتائج الثانوية العامة عبر المربع الإلكتروني بدء من اليوم السبت الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢١، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم الخاصة بهم ومعرفة درجاتهم من خلال تسجيل الدخول على موقع المربع الإلكتروني بعد إدخال بيانات الطالب مثل الرقم المدني، والضغط على استعلام وسوف تظهر على الفور نتيجة الطالب في جميع المواد المقررة عليه والتي قام بأداء الامتحانات بها خلال العام الدراسي الذي انتهى.