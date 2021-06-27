منصة سلفة قرض سريع بدون تحويل الراتب بجدولة مريحة للعملاء السعوديين

منصة سلفة تم إنطلاقه لخدمة المواطن السعودي المتقدم لصرف سلفة فورية سريعة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بالمنصة كما يوفر التمويل الشخصي الموافقة على الطلب بعد تطابق الضمانات والشروط المطلوبة ومن أهمها أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ويحصل على راتب شهري على الأقل أربعة ألف ريال سعودي للتمويل في السعودية كما أن التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي في المملكة ويصل المبلغ المستحق إيداعه للعميل المتقدم خمسة آلاف ريال سعودي كما يسمح الآن بتوفير السيولة النقدية بجدولة مريحة لدى منصة سلفة كما يمتاز التمويل النقدي بالإيداع الفوري الذي يصل إلى العملاء المتوافق عليهم من المنصة في المملكة ويكون تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي ويتم عبر الإنترنت في غضون دقائق معدودة.

الشروط المطلوبة لتوفير قرض منصة سلفة في المملكة

يطلب قرض منصة سلفة في المملكة العربية السعودية بعض الشروط والضوابط اللازمة قبل التقديم على طلب التمويل لذلك سوف نوضحها لكم من خلال مقاله اليوم عبر موقع ثقفني:

الدخل الشهري المطلوب من خلال الموافقة على طلب قرض منصة سلفة في المملكة يصل إلى أربعة ألف ريال سعودي.

يطلب قرض منصة سلفة في المملكة العربية السعودية توفير فترة عمل تصل إلى ثلاثة شهور في القطاع الحكومي.

القطاع الخاص كذلك يجب أن يعمل فيه المتقدم لطلب تمويل منصة سلفة ستة أشهر على الأقل.

يطلب قرض منصة سلفة في المملكة عمر العملاء يبدأ من ثمانية عشر سنة حتى ستون سنة فقط لا غير للموافقة على طلب التمويل.

قرض منصة سلفة في المملكة العربية السعودية توفر تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب الشهري.

يمتاز بأنه قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية.

التمويل الشخصي لدى منصة سلفة بالمملكة أمتاز بالتقسيط الميسر والجدولة المريحة لكافة العملاء السعوديين.

أمتاز بأنه قرض بهامش ربح منافس على حسب الفئة المتقدمة لطلب التمويل الشخصي لدى منصة سلفة بالمملكة.

إيداع السيولة النقدية التي تصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي في حسابات المستفيدين عبر الأون لاين لتوفير الوقت والمجهود في السعودية.

كل المزايا التمويلية التي يقدمها قرض منصة سلفة في المملكة