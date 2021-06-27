بطريقة صيد الأسد للغزالة.. موسيماني يراوغ حتى بعد فوز الأهلي

اعتاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المصري على إطلاق تصريحات هادئة عن لاعبيه واستخدام أسلوب مختلف بتضخيم قوة المنافسين قبل المواجهات الكبيرة.

ورغم تتويج الأهلي بخمسة ألقاب "دوري الأبطال والسوبر الإفريقي والدوري والكأس والسوبر المحلي"، بالإضافة لحصوله على ثالث كأس العالم للأندية، فإن موسيماني لا يعتبر الجيل الحالي شبيها بجيل البرتغالي مانويل جوزيه الذي قاد الأهلي لفترة تاريخية بين عامي 2005 و2009.

وقال موسيماني عقب تأهل فريقه لنهائي دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي تحت قيادته، بالفوز على الترجي التونسي ذهابا وإيابا: "الجيل الحالي ليس بالكبير مثل جيل مانويل جوزيه ومحمد أبو تريكة ومحمد بركات. جلينا مختلف وبالتأكيد أقل منه، لكننا جيدون جدا وسنتحسن مع الوقت، ورغم ذلك نلعب جيدا ونحقق الألقاب".

وكرر الأهلي فوزه على الترجي، وهذه المرة بثلاثية نظيفة في القاهرة، بعد أسبوع واحد من الفوز عليه في رادس بهدف نظيف، ليتأهل للمباراة النهائية من دون معاناة تذكر.

موسيماني تحدث عن المدير الفني للترجي معين الشعباني خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الإياب، قائلا: "بالتأكيد نحن نعلم قيمة مدرب الترجي. هو اسم أكبر مني، لكن كلا منا سوف يلعب من أجل فريقه".

ويواجه الأهلي فريق كايرز تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية المقررة يوم 17 يوليو المقبل في المغرب.

وعن منافسه بالنهائي، قال موسيماني: "كايزر تشيفز من أفضل فرق إفريقيا، وله جماهيرية في جنوب إفريقيا أكثر من صنداونز"، الفريق الذي قاده موسيماني قبل تعاقد الأهلي معه.

ويعد ذلك النهائي هو الأول لفريق كايزر تشيفز في تاريخه بدوري الأبطال.

موسيماني اتبع أسلوبا هادئا في التصريحات، منذ ظهوره مع فريق صنداونز، بل لجأ إلى حرب نفسية على طريقة "تنويم" المنافس، من أجل إزالة الضغط عن لاعبيه.

عام 2019

حين كان مدربا لصنداونز صرح لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية قبل اكتساح الأهلي بخماسية في ربع نهائي دوري الأبطال عام 2019: "الأهلي يُعد أكبر فرق القارة، انظروا فقط للنجوم ثم ندرك أننا لم نفعل شيئا، ولاعبونا مثل الأولاد الصغار مقارنة بالعملاق المصري".

عام 2016

وقبل مواجهة الزمالك في دوري الأبطال نسخة 2016، سلك نفس الأسلوب في وصفه للفريق الأبيض: "الكل يعرف قيمة الزمالك حتى في جنوب إفريقيا. لا أحد يصدق أننا نستطيع الفوز على الزمالك فهو حلم".

وقتها أكد موسيماني أن فريقه يشارك في البطولة الإفريقية من أجل الحصول على الخبرة استعدادا للنسخة المقبلة، قبل أن يخطف اللقب.

حقق وقتها موسيماني الفوز على الزمالك ذهابا وإيابا بدور المجموعات، قبل اكتساح الفريق ذاته بالنهائي بثلاثية، كفلت له التتويج بالبطولة الأولى في تاريخ النادي الجنوب إفريقي حتى بعد الخسارة إيابا بهدف نظيف.

إلا أن أسلوب موسيماني لم يفلح في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، حيث اتبع وقتها نفس النهج في مواجهة الفريق البافاري في المباراة التي انتهت بسقوط الأهلي بهدفين نظيفين في قبل نهائي كأس العالم للأندية.

صرح موسيماني وقتها قائلا: "ماذا عليّ أن أتوقع أمام بايرن؟ فريق كبير فاز على برشلونة 8-2، من نحن لنواجه فريقا بحجم بايرن ميونيخ".

يذكر أن موسيماني قد صرح من قبل خلال لقاء تليفزيوني أنه يتبع الأسلوب الإفريقي حيث قال: "أنا إفريقى أعلم ما يحدث فى الغابة، عندما يريد الأسد اصيطاد غزالة يختبئ ويفاجئها، وهذه هى طريقة اللعبة".