السلطات الأمريكية تخلي برجا مماثلا بعد انهيار مبنى فلوريدا

جدة - نرمين السيد - وقال تشارلز بوركيت رئيس بلدية سيرفسايد لـ"رويترز": "أود أن أكون قادرا على القول إنه آمن ولا يمكننى ذلك الآن".
وأضاف: "وبقدر كبير من الحذر، ربما يكون من الحكمة السماح للناس بالانتقال لبضعة أسابيع بينما نتحقق من الأمر".
وأكدت هذه الخطوة الارتباك والغموض المحيطين بالانهيار المفاجئ لمبنى تشامبلين تاورز ساوث المكون من 12 طابقا والذى خلف أربعة قتلى و159 مفقودا ببلدة سيرفسايد الساحلية قرب ميامي.
وكان المبنى الذى أنشئ قبل 40 عاما يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا بالمبنى.
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