تعرف على التحديث الأخير لرسوم تجديد الإقامة، والتأشيرات، ونقل الكفالة

تعرف معنا على التحديث الأخير للجوازات السعودية حيث أصدرت جوازات المملكة العربية السعودية بيان به أسعار رسوم تجديد الإقامة والمصاريف الواجب سدادها للوافدين، والمرافقين، والتابعين التي تم إضافتها مؤخرا داخل المملكة، وهذا على أن يتم إضافة رسوم تجديد الإقامة للوافدين، وهم من تتواجد ضمن هوايتهم تابعين، ومرافقين، وعملهم ضمن القطاع الخاص، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف علي التحديث الأخير لرسوم تجديد الاقامة .

• الطلبة التي لديهم تأشيرة دراسية يتم تجديد الإقامة بلا رسوم.

• التابعين من مواليد السعودية يتم إضافتهم بلا رسوم.

• تأشيرة الخروج النهائي من المملكة بلا رسوم.

• 600 ريال سعودي علي تجديد وإصدار جواز سفر سعودي لمدة 10 سنوات.

• 300 ريال سعودي علي تجديد وإصدار جواز سفر سعودي لمدة 5 سنوات.

• 200 ريال سعودي رسوم إصدار تأشيرة خروج وعودة مرة واحدة للفرد لمدة شهرين، كما يوجد سوم 100 ريال سعودي لكل شهر إضافي.

• 100 ريال سعودي لتقشير الزيارة العائلية عند التمديد.

• 2000 ريال سعودي رسوم تأشيرة دخول السعودية لمدة 3 أشهر لمرة واحدة و3000 ريال للدخول المتعدد لمدة 6 أشهر.

• 300 ريال سعودي رسوم تأشيرة المرور عبر أراضي المملكة.

• 2000 ريال سعودي لأول مرة نقل كفالة.

• 4000 ريال سعودي لثاني مرة نقل كفالة.

• 6000 ريال سعودي لثالث مرة نقل كفالة.

كما تم فرض رسوم إضافية علي المقيمين داخل السعودية وهي

• 300 ريال سعودي رسوم تأشيرة خروج وعودة متعددة لمدة 3 أشهر.

• 600 ريال سعودي رسوم إصدار وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية.

• 1000 ريال سعودي لإضافة تابع مولود خارج المملكة.

• 650 ريال سعودي رسوم تعديل المهنة للوافدين.

أعلنت هيئة الجوازات السعودية عن الرسوم الجديدة الخاصة بتجديد الإقامة للوافدين، حيث يختلف تجديد إقامة الوافد إلى المملكة العربية السعودية باختلاف طبيعة العمل الذي يمارسة في السعودية، ورسوم تجديد الإقامة في عام 2021 هي كما يلي:

بالنسبة للوافدين العاملين في القطاع الخاص تبلغ تكلفة تجديد تصريح الإقامة الخاص 650 ريال سعودي سنوي. في حالة تغيير المهنة يتم دفع 100 ريال أخرى.

رسوم تجديد الإقامة للعمال المنزليين 600 ريال سعودي. في حالة أن الوافد يعمل في مؤسسة تزيد عن عدد العاملة الكلية الوافدة فهنا تكون رسوم الإقامة 1350 ريال.

يجب أن يعد المقيم بتجديد بطاقة إقامته في تاريخ التجديد المخطط له، أي في غضون 90 يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية تصريح الإقامة.