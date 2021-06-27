فتح حساب في بنك الراجحي اون لاين 2021 بالخطوات

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فتح حساب في بنك الراجحي اون لاين، قبل الشروع في عملية فتح الحساب في بنك الراجحي، يتوجب عليك أن تفهم كيفية فتح حساب لدى مصرف الراجحي. إذا يتطلب المصرف مجموعة من الشروط والمعايير قبل فتح أي حساب لديه، فإن مصرف الراجحي يعد من أهم وأبرز البنوك في المملكة العربية السعودية، ويقدم العديد من الخدمات لعملائه ، لأنه الأكثر استخداماً في المملكة وهو من أكبر البنوك المعروفة وله فروع متعددة ويفتح معظم السعوديين أو المقيمين في المملكة حسابات لدى مصرف الراجحي لتوفير المال وبغرض إيداعها في بنوك تدعم الشريعة الإسلامية، وسوف نستعرض لكم كيفية فتح حساب اون لاين في مصرف الراجحي وأبرز الشروط الموضوعة.
فتح حساب في بنك الراجحي أون لاين
مصرف الراجحي من أكبر وأفضل البنوك في المملكة العربية السعودية ، لديه أكثر من 50 عامًا من الخبرة الغنية في مجال المعاملات المصرفية ، وقد تأسس بنك الراجحي عام 1957. ويعمل المصرف وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك يوفر المصرف خدمة الرد على العملاء للاستعلام والاستفسار، كما يتيح المصرف خدمة إلكترونية عبر الانترنت لفتح حساب الراجحي اون لاينشروط فتح حساب في بنك الراجحي اون لاين
قبل التوجه إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي يجب على العميل استيفاء بعض الشروط التي وضعها البنك ومن أبرز الشروط التالي :
- العملاء الذين يرغبون في فتح حساب في أي فرع من فروع مصرف الراجحي تزيد أعمارهم عن 15 عامًا.
- أن يكون العميل لديه هوية ساري المفعول.
- يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية خلال فترة التسجيل
- يجب إكمال عملية فتح الحساب حتى النهاية؛ فلا توجد إمكانية للحفظ والمتابعة. يجب أن يكون العنوان البريدي الوطني وعنوان البريد الإلكتروني صحيحان.
- التسجيل في خدمة أبشر لإتمام عملية تسجيل معلومات الحساب المصرفي الجديد.
- كذلك رقم الهاتف المحمول الذي يجب إصداره للتسجيل يتم توفيره من قبل أحد مزودي الخدمة في المملكة العربية السعودية.
- يمكن للعملاء فقط الاستفادة من جميع الخدمات والصلاحيات مثل دفاتر الشيكات وبطاقات الائتمان والخدمات والصلاحيات المماثلة بعد زيارتهم للفرع لإضافة توقيع معتمد.
- يقر العميل ويؤكد أنه أو أقاربه من الدرجة الأولى لا يشغلون أي منصب سياسي في الدولة.
- الموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بفتح الحساب.
يستطيع العميل فتح حساب الراجحي عبر الجوال من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلي موقع الراجحي
- الضغط على أيقونة فتح حساب في مصرف الراجحي
- يجب الموافقة على الشروط والأحكام وذلك بعد قراءتها جيداً
- كتابة البيانات المطلوبة من ” الجنسية، الهوية الوطنية الخاصة، ورقم الجوال، اللقب”
- كتابة بريد إلكتروني صالح، وكتابة أقصي مبلغ متوقع لعملية واحدة، ثم إدخال الدخل الشهري للمتقدم، كتابة رمز التحقق والكبس على التالي
- الآن سوف تظهر لك رسالة التحقق من الهوية.
- إكمال كافة البيانات الخاصة بالعميل والكبس على التالي.
- كتابة معلومات وبيانات الدخول إلي بنك الراجحي بواسطة ” اسم المستخدم، كلمة المرور”
- الكبس علي أيقونة التالي، ثم التوجه إلى خدمة أبشر لتوثيق الحساب، ثم الكبس على تنفيذ.
- الآن سوف تظهر صفحة نفاذ يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، ثم الكبس على تسجيل الدخول.
الوسوم
فتح حساب في بنك الراجحي اون لاين، قبل الشروع في عملية فتح الحساب في بنك الراجحي، يتوجب عليك أن تفهم كيفية فتح حساب لدى مصرف الراجحي. إذا يتطلب المصرف مجموعة من الشروط والمعايير قبل فتح أي حساب لديه، فإن مصرف الراجحي يعد من أهم وأبرز البنوك في المملكة العربية السعودية، ويقدم العديد من الخدمات لعملائه ، لأنه الأكثر استخداماً في المملكة وهو من أكبر البنوك المعروفة وله فروع متعددة ويفتح معظم السعوديين أو المقيمين في المملكة حسابات لدى مصرف الراجحي لتوفير المال وبغرض إيداعها في بنوك تدعم الشريعة الإسلامية، وسوف نستعرض لكم كيفية فتح حساب اون لاين في مصرف الراجحي وأبرز الشروط الموضوعة.
فتح حساب في بنك الراجحي أون لاين
مصرف الراجحي من أكبر وأفضل البنوك في المملكة العربية السعودية ، لديه أكثر من 50 عامًا من الخبرة الغنية في مجال المعاملات المصرفية ، وقد تأسس بنك الراجحي عام 1957. ويعمل المصرف وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك يوفر المصرف خدمة الرد على العملاء للاستعلام والاستفسار، كما يتيح المصرف خدمة إلكترونية عبر الانترنت لفتح حساب الراجحي اون لاينشروط فتح حساب في بنك الراجحي اون لاين
قبل التوجه إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي يجب على العميل استيفاء بعض الشروط التي وضعها البنك ومن أبرز الشروط التالي :
- العملاء الذين يرغبون في فتح حساب في أي فرع من فروع مصرف الراجحي تزيد أعمارهم عن 15 عامًا.
- أن يكون العميل لديه هوية ساري المفعول.
- يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية خلال فترة التسجيل
- يجب إكمال عملية فتح الحساب حتى النهاية؛ فلا توجد إمكانية للحفظ والمتابعة. يجب أن يكون العنوان البريدي الوطني وعنوان البريد الإلكتروني صحيحان.
- التسجيل في خدمة أبشر لإتمام عملية تسجيل معلومات الحساب المصرفي الجديد.
- كذلك رقم الهاتف المحمول الذي يجب إصداره للتسجيل يتم توفيره من قبل أحد مزودي الخدمة في المملكة العربية السعودية.
- يمكن للعملاء فقط الاستفادة من جميع الخدمات والصلاحيات مثل دفاتر الشيكات وبطاقات الائتمان والخدمات والصلاحيات المماثلة بعد زيارتهم للفرع لإضافة توقيع معتمد.
- يقر العميل ويؤكد أنه أو أقاربه من الدرجة الأولى لا يشغلون أي منصب سياسي في الدولة.
- الموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بفتح الحساب.
يستطيع العميل فتح حساب الراجحي عبر الجوال من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلي موقع الراجحي
- الضغط على أيقونة فتح حساب في مصرف الراجحي
- يجب الموافقة على الشروط والأحكام وذلك بعد قراءتها جيداً
- كتابة البيانات المطلوبة من ” الجنسية، الهوية الوطنية الخاصة، ورقم الجوال، اللقب”
- كتابة بريد إلكتروني صالح، وكتابة أقصي مبلغ متوقع لعملية واحدة، ثم إدخال الدخل الشهري للمتقدم، كتابة رمز التحقق والكبس على التالي
- الآن سوف تظهر لك رسالة التحقق من الهوية.
- إكمال كافة البيانات الخاصة بالعميل والكبس على التالي.
- كتابة معلومات وبيانات الدخول إلي بنك الراجحي بواسطة ” اسم المستخدم، كلمة المرور”
- الكبس علي أيقونة التالي، ثم التوجه إلى خدمة أبشر لتوثيق الحساب، ثم الكبس على تنفيذ.
- الآن سوف تظهر صفحة نفاذ يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، ثم الكبس على تسجيل الدخول.
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