فتح حساب في بنك الراجحي اون لاين 2021 بالخطوات

فتح حساب في بنك الراجحي اون لاين، قبل الشروع في عملية فتح الحساب في بنك الراجحي، يتوجب عليك أن تفهم كيفية فتح حساب لدى مصرف الراجحي. إذا يتطلب المصرف مجموعة من الشروط والمعايير قبل فتح أي حساب لديه، فإن مصرف الراجحي يعد من أهم وأبرز البنوك في المملكة العربية السعودية، ويقدم العديد من الخدمات لعملائه ، لأنه الأكثر استخداماً في المملكة وهو من أكبر البنوك المعروفة وله فروع متعددة ويفتح معظم السعوديين أو المقيمين في المملكة حسابات لدى مصرف الراجحي لتوفير المال وبغرض إيداعها في بنوك تدعم الشريعة الإسلامية، وسوف نستعرض لكم كيفية فتح حساب اون لاين في مصرف الراجحي وأبرز الشروط الموضوعة.

فتح حساب في بنك الراجحي أون لاين

مصرف الراجحي من أكبر وأفضل البنوك في المملكة العربية السعودية ، لديه أكثر من 50 عامًا من الخبرة الغنية في مجال المعاملات المصرفية ، وقد تأسس بنك الراجحي عام 1957. ويعمل المصرف وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك يوفر المصرف خدمة الرد على العملاء للاستعلام والاستفسار، كما يتيح المصرف خدمة إلكترونية عبر الانترنت لفتح حساب الراجحي اون لاين

شروط فتح حساب في بنك الراجحي اون لاين

قبل التوجه إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي يجب على العميل استيفاء بعض الشروط التي وضعها البنك ومن أبرز الشروط التالي :

العملاء الذين يرغبون في فتح حساب في أي فرع من فروع مصرف الراجحي تزيد أعمارهم عن 15 عامًا.

أن يكون العميل لديه هوية ساري المفعول.

يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية خلال فترة التسجيل

يجب إكمال عملية فتح الحساب حتى النهاية؛ فلا توجد إمكانية للحفظ والمتابعة. يجب أن يكون العنوان البريدي الوطني وعنوان البريد الإلكتروني صحيحان.

التسجيل في خدمة أبشر لإتمام عملية تسجيل معلومات الحساب المصرفي الجديد.

كذلك رقم الهاتف المحمول الذي يجب إصداره للتسجيل يتم توفيره من قبل أحد مزودي الخدمة في المملكة العربية السعودية.

يمكن للعملاء فقط الاستفادة من جميع الخدمات والصلاحيات مثل دفاتر الشيكات وبطاقات الائتمان والخدمات والصلاحيات المماثلة بعد زيارتهم للفرع لإضافة توقيع معتمد.

يقر العميل ويؤكد أنه أو أقاربه من الدرجة الأولى لا يشغلون أي منصب سياسي في الدولة.

الموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بفتح الحساب.

كيفية فتح حساب في بنك الراجحي اون لاين

يستطيع العميل فتح حساب الراجحي عبر الجوال من خلال اتباع الخطوات التالية: