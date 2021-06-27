مستمر رابط نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2021 موقع وزارة التربية moe.edu.kw نتيجة الثانوية العامة

رابط نتائج الصف الثاني عشر بالكويت، تتم عليه الآن عمليات بحث عالية لمعرفة الرابط وموعد إعلان نتائج الثانوية العامة الكويتية 2021، حيث تم إعلانها يوم السبت في السابعة والنصف مساءً بتوقيت الكويت، حسب ما اكده وزير التربية الكويتي والوزارة عبر الحساب الرسمي لها على تويتر، ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” نتابع معكم أخر وأهم الأخبار من مصادرها الرسمية وننقلها لكم، ضمن حرصنا على توفير المعلومة الصحيحة وبأبسط الطرق، وخلال السطور التالية نوضح لكم الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة التربية الكويتية للاستعلام عن النتائج عقب إعلانها رسمياً اليوم.

الدخول على موقع وزارة التربية الكويتية الرسمي “moe.edu.kw“.

اختيار مربع نتائج الصف الثاني عشر.

تسجيل الرقم المدني.

الضغط على مربع بحث.

تظهر النتائج فور إعلانها.

رابط نتائج الصف الثاني عشر 2021

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة الكويتية 2021، نجد ارتفاع في نسبة النجاح لكافة الأقسام، فقد وصلت نسبة النجاح للقسم الأدبي96,92%، والقسم العلمي 91,22%، والتعليم الديني 97,81%، وقد كانت حالة القلق التي عمت البيوت خلال الفترة التي سبقت إعلان النتيجة، قد تزايدت بصورة كبيرة حتي استخراج النتائج إلكترونياً، فقد كان هناك ضغط كبير للبحث على الرابط المخصص للنتائج، ولكن سرعان ما تحولت حالة القلق إلى فرحة واطمئنان بعد إعلان السيد الوزير للنتيجة، التي كان نسبة النجاح فيها كبيرة بصورة مبشرة جداً لكافة الأقسام، ويستطيع الجميع الآن استخراج النتائج بسهولة ويسر.

موقع المربع الإلكتروني للنتائج

قامت وزارة التربية الكويتية بإطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن النتائج لمختلف المراحل.

وهو موقع المربع الإلكتروني الذي يتم الدخول إليه مباشرةً من خلال “app.moe.edu.kw”.

ويستطيع الطلاب معرفة النتائج من خلاله بالإضافة لموقع الوزارة الموضح بعاليه بنفس الخطوات بالرقم المدني.

حيث سيتم إعلان النتائج لكافة الأقسام العلمي والأدبي والديني، وقد أدي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الذين بلغ عددهم نحو 50 ألف، اختبارات نهاية العام 2021 وسط إجراءات وقائية مشددة لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا وكان الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط.

استخراج النتائج عبر بوابة الكويت التعليمية

يمكن للطلبة والطالبات الذي أدوا أختبارات الشهادة الثانوية العامة 2021، التعرف على النتيجة من خلال بوابة الكويت التعليمية، وقد أوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر طريقة تنزيل تطبيق بوابة الكويت التعليمية وتفعيل التنبيهات لمتابعة أخر أخبار النتيجة.

نتيجة الصف الثاني عشر بالكويت

من أهم الصفوف الدراسية التي يمر بها الطالب في الكويت، فهو مرحلة تعليمية مصيرية يتحدد عليه مستقبل الطالب التعليمي، فعليه يتم تحديد الجامعة والكلية التي سيلتحق بها الطالب بعد النجاح في هذه الشهادة، لذلك نجد حالة من القلق تنتاب الطلاب وأولياء أمورهم حتي إعلان النتائج.