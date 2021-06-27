الإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي 1442 وشروط التقديم في المقطوعة

ما زالت عمليات البحث مستمرة عن الإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي من جانب عدد كبير من المواطنين السعوديين تجاوز عشرات الآلاف على موقع البحث الشهير “جوجل”، ويُمكننا أن نفسر ذلك بترقب هذه الأعداد الكبيرة لتحديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لموعد صرف المساعدات المقطوعة في القريب بعد مدة انتظار، وقد زاد الإهتمام والسؤال عن هذا الموضوع منذ بداية العام الحالي، ومن الجدير بالذكر أن برنامج المساعدة المقطوعة قد أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في الأساس لمساعدة الآلاف من الأسر السعودية متوسطة الدخل والتي قد تأثرت بالإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة ونتج عنها زيادة في الأسعار في معظم السلع، ومن هنا كان لمقطوعة الضمان الإجتماعي دور هام وكبير لدى المواطن السعودي في مساعدته في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهه من توفير مأكل وملبس ودواء، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” سنوضح لكم كل التفاصبل والمعلومات عن موعد نزول المساعدات المقطوعة وأبرز شروط التسجيل فيها، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

عندما أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية برنامج مقطوعة الضمان الإجتماعي وضعت له شروط عدة من أجل فرز كافة المتقدمين من المواطنين السعوديين ومعرفة حالتهم الإجتماعية وهل يستحقوا الدعم فعلاً أم لا، ولذلك وضعت عدة شروط لا بد من انطباقها عند المتقدم وهي:

أولاً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بها.

ثانياً عند التقدم لا يقل عمره عن 35 عام.

ثالثاً ليس لديه أي سجلات تجارية.

رابعاً لا يزيد راتبه الشهري عن 2000 ريال سعودي.

وكل هذه الشروط حتى تتأكد الوزارة من أحقية المتقدم للدعم فعلاً.

موعد صرف مقطوعة الضمان

ونأتي الآن لنجيب لكم على أكثر وأبرز الأسئلة التي يهتم عدد كبير من الجمهور السعودي لسماع الإجابة عنها ألا وهى متى تنزل مقطوعة الضمان، ونود أن نحيطكم علماً بأننا نتابع بدقة كل مايصدر عن الوزارة أو موقعها الرسمي من أخبار وتصريحات وحتى هذا التوقيت لم تحدد الوزارة أي موعد لنزول المساعدات المقطوعة وسنوافيكم بأي تفاصيل جديدة.