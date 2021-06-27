رابط استخراج portal.ku.edu.kw إعلان نتائج اختبارات القدرات 1442 وحساب المعدل المكافئ للجامعات

رابط استخراج portal.ku.edu.kw نتائج اختبارات القدرات للتسجيل في الجامعات الكويتية، حيث قام الطلاب بالتقديم في اختبارات القدرات في الفترة التي قام نظام التسجيل الإلكتروني لجامعات الكويت الأكاديمية بإتاحة التقديم لأداء الاختبارات فيه، حيث تقوم أغلب الجامعات بالاشتراط على اجتياز اختبارات القدرات العلمية والأكاديمية وأيضا الرياضية قبل الدخول إليها في العام الدراسي الجديد.

نظام التسجيل والقياس بقدرات الكويت

وقد تم إتاحة رابط تسجيل اختبارات القدرات العامة والأكاديمية في جامعات الكويت في وقت قريب، حيث تم إتاحة التسجيل الإلكتروني على مرحلتين، وقد قام الطلاب بالتسجيل الإلكتروني فيها وتم حجز مواعيد الاختبارات، حيث حرص المركز على تحديد أعداد قليلة لعدم التكدس وانتهى جميع الطلاب في 20 يونيو 2021 من أداء جميع الاختبارات، وبعد الإعلان عن نتائج الثاني عشر في 26 يونيو 2021 بدأ الطلاب في التحضير لدخول الجامعات وقام المركز الوطني بالإعلان عن نتائج اختبارات القدرات مع إتاحة حساب المعدل أيضا.

المرحلة الأولى: بدات في 8 مايو 2021 وانتهت في 22 مايو 2021.

المرحلة الثانية: بدأت في 12 يونيو 2021 وانتهت في 22 يونيو 2021.

اختبارات القدرات العامةخطوات استخراج portal.ku.edu.kw نتائج اختبارات القدرات

بعد الانتهاء من جميع الاختبارات يتم الآن استخراج نتائج اختبارات الطلاب بالخطوات التالية:

يبدأ الطالب بالدخول على رابط استخراج portal.ku.edu.kw نتائج اختبارات القدرات. يقوم الطالب بإدخال الرقم المدني. يتم إدخال اسم المستخدم. يبدأ الاستعلام لاستخراج النتائج.

حساب المعدل المكافئ للجامعات

هو المعدل المعادل والذي يكون النسبة المئوية للطلبة الذين يرغبوا في الالتحاق بالجامعات من نسبة شهادة الثانوية العامة ونسبة اختبارات القدرات، ويتم بحساب معدل اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العربية، وكذلك المواد العلمية، حيث يتم عمله تحديد مستوى الطالب ويقاس بالأساس على مستوى فهم الطالب للمواد وليس الحفظ، ويبحث الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة بنجاح وقاموا أيضا باجتياز اختبارات القدرات عن معرفة كيفية حساب المعدل المكافئ لدخول عدد من الجامعات والذي يكون كالتالي: