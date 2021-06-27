رابط استخراج portal.ku.edu.kw إعلان نتائج اختبارات القدرات 1442 وحساب المعدل المكافئ للجامعات

رابط استخراج portal.ku.edu.kw نتائج اختبارات القدرات للتسجيل في الجامعات الكويتية، حيث قام الطلاب بالتقديم في اختبارات القدرات في الفترة التي قام نظام التسجيل الإلكتروني لجامعات الكويت الأكاديمية بإتاحة التقديم لأداء الاختبارات فيه، حيث تقوم أغلب الجامعات بالاشتراط على اجتياز اختبارات القدرات العلمية والأكاديمية وأيضا الرياضية قبل الدخول إليها في العام الدراسي الجديد.نظام التسجيل والقياس بقدرات الكويت
وقد تم إتاحة رابط تسجيل اختبارات القدرات العامة والأكاديمية في جامعات الكويت في وقت قريب، حيث تم إتاحة التسجيل الإلكتروني على مرحلتين، وقد قام الطلاب بالتسجيل الإلكتروني فيها وتم حجز مواعيد الاختبارات، حيث حرص المركز على تحديد أعداد قليلة لعدم التكدس وانتهى جميع الطلاب في 20 يونيو 2021 من أداء جميع الاختبارات، وبعد الإعلان عن نتائج الثاني عشر في 26 يونيو 2021 بدأ الطلاب في التحضير لدخول الجامعات وقام المركز الوطني بالإعلان عن نتائج اختبارات القدرات مع إتاحة حساب المعدل أيضا.اختبارات القدرات العامة
- المرحلة الأولى: بدات في 8 مايو 2021 وانتهت في 22 مايو 2021.
- المرحلة الثانية: بدأت في 12 يونيو 2021 وانتهت في 22 يونيو 2021.
بعد الانتهاء من جميع الاختبارات يتم الآن استخراج نتائج اختبارات الطلاب بالخطوات التالية:
- يبدأ الطالب بالدخول على رابط استخراج portal.ku.edu.kw نتائج اختبارات القدرات.
- يقوم الطالب بإدخال الرقم المدني.
- يتم إدخال اسم المستخدم.
- يبدأ الاستعلام لاستخراج النتائج.
هو المعدل المعادل والذي يكون النسبة المئوية للطلبة الذين يرغبوا في الالتحاق بالجامعات من نسبة شهادة الثانوية العامة ونسبة اختبارات القدرات، ويتم بحساب معدل اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العربية، وكذلك المواد العلمية، حيث يتم عمله تحديد مستوى الطالب ويقاس بالأساس على مستوى فهم الطالب للمواد وليس الحفظ، ويبحث الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة بنجاح وقاموا أيضا باجتياز اختبارات القدرات عن معرفة كيفية حساب المعدل المكافئ لدخول عدد من الجامعات والذي يكون كالتالي:
- يتم باحتساب نسبة مئوية من متوسط درجات الطالب في امتحان الثانوية العامة.
- يقوم الطالب أيضا بحساب نسبة من نتائج اختبارات القدرات العامة.
- يتم الحصول على المعدل الخاص بكل كلي على حده حسب معايير كل كلية والنسب التي تقوم بقولها.
- المعدل المعادل = النسبة المئوية في الثانوية + النسبة المئوية في اختبار القدرات العامة
ويقوم الطلاب الذين اجتازوا بنجاح الشهادة الثانوية العامة في الكويت بالدخول المباشر ابتداء من اليوم على رابط استخراج portal.ku.edu.kw لإعلان نتائج اختبارات القدرات 1442 وحساب المعدل المكافئ لدخول الجامعات الكويتية، حيث تم إدراج النظام العام لحساب المعدل التراكمي بينما تقوم كل جامعة منفردة بالإعلان عن قبولها لدرجات القدرات وتنسيق الثانوية العامة فيها.
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رابط استخراج portal.ku.edu.kw نتائج اختبارات القدرات للتسجيل في الجامعات الكويتية، حيث قام الطلاب بالتقديم في اختبارات القدرات في الفترة التي قام نظام التسجيل الإلكتروني لجامعات الكويت الأكاديمية بإتاحة التقديم لأداء الاختبارات فيه، حيث تقوم أغلب الجامعات بالاشتراط على اجتياز اختبارات القدرات العلمية والأكاديمية وأيضا الرياضية قبل الدخول إليها في العام الدراسي الجديد.نظام التسجيل والقياس بقدرات الكويت
وقد تم إتاحة رابط تسجيل اختبارات القدرات العامة والأكاديمية في جامعات الكويت في وقت قريب، حيث تم إتاحة التسجيل الإلكتروني على مرحلتين، وقد قام الطلاب بالتسجيل الإلكتروني فيها وتم حجز مواعيد الاختبارات، حيث حرص المركز على تحديد أعداد قليلة لعدم التكدس وانتهى جميع الطلاب في 20 يونيو 2021 من أداء جميع الاختبارات، وبعد الإعلان عن نتائج الثاني عشر في 26 يونيو 2021 بدأ الطلاب في التحضير لدخول الجامعات وقام المركز الوطني بالإعلان عن نتائج اختبارات القدرات مع إتاحة حساب المعدل أيضا.اختبارات القدرات العامة
- المرحلة الأولى: بدات في 8 مايو 2021 وانتهت في 22 مايو 2021.
- المرحلة الثانية: بدأت في 12 يونيو 2021 وانتهت في 22 يونيو 2021.
بعد الانتهاء من جميع الاختبارات يتم الآن استخراج نتائج اختبارات الطلاب بالخطوات التالية:
- يبدأ الطالب بالدخول على رابط استخراج portal.ku.edu.kw نتائج اختبارات القدرات.
- يقوم الطالب بإدخال الرقم المدني.
- يتم إدخال اسم المستخدم.
- يبدأ الاستعلام لاستخراج النتائج.
هو المعدل المعادل والذي يكون النسبة المئوية للطلبة الذين يرغبوا في الالتحاق بالجامعات من نسبة شهادة الثانوية العامة ونسبة اختبارات القدرات، ويتم بحساب معدل اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العربية، وكذلك المواد العلمية، حيث يتم عمله تحديد مستوى الطالب ويقاس بالأساس على مستوى فهم الطالب للمواد وليس الحفظ، ويبحث الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة بنجاح وقاموا أيضا باجتياز اختبارات القدرات عن معرفة كيفية حساب المعدل المكافئ لدخول عدد من الجامعات والذي يكون كالتالي:
- يتم باحتساب نسبة مئوية من متوسط درجات الطالب في امتحان الثانوية العامة.
- يقوم الطالب أيضا بحساب نسبة من نتائج اختبارات القدرات العامة.
- يتم الحصول على المعدل الخاص بكل كلي على حده حسب معايير كل كلية والنسب التي تقوم بقولها.
- المعدل المعادل = النسبة المئوية في الثانوية + النسبة المئوية في اختبار القدرات العامة
ويقوم الطلاب الذين اجتازوا بنجاح الشهادة الثانوية العامة في الكويت بالدخول المباشر ابتداء من اليوم على رابط استخراج portal.ku.edu.kw لإعلان نتائج اختبارات القدرات 1442 وحساب المعدل المكافئ لدخول الجامعات الكويتية، حيث تم إدراج النظام العام لحساب المعدل التراكمي بينما تقوم كل جامعة منفردة بالإعلان عن قبولها لدرجات القدرات وتنسيق الثانوية العامة فيها.
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