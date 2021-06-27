تعرف علي شروط التمويل الشخصي من شركة تسهيل بدون كفيل أو حتي تحويل راتب

أفضل تسهيل للتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية تقدمة الشركة المتحدة للخدمات المالية، حيث تعد شركة تسهيل واحدة من أفضل الشركات في المملكة العربية السعودية في مجال تمويل المواطنين، فإن شركة تسهيل تقدم أفضل العروض التمويلية من خلال العديد من التسهيلات الميسرة للسداد، حتي يتمكن المواطن من تحديد التمويل المناسب لاحتياجاته ومن أفضل المزايا أن هذا التمويل لا يحتاج كفيل أو حتي تحويل راتب، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف علي شروط التمويل الشخصي من شركة تسهيل بدون كفيل أو حتي تحويل مرتب.

تمويل تسهيلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تقدم شركة تسهيل التمويل للمواطنين بدون كفيل. تقبل شركة تسهيل تقديم التمويل للمواطن بدون تحويل مرتب. تمويل المواطن بمبلغ يصل إلى 30 ألف ريال سعودي وحتي 24 شهر.

شروط المستفيد من تمويل شركة تسهيل للتمويل الشخصي بدون كفيل أو حتي تحويل راتب

يمكن للعميل الاستفادة من التمويل سواء كان يعمل بالقطاع الحكومي أو الخاص. يجب أن تكون الجهة التي يعمل بها المتقدم للحصول علي التمويل معتمدة ببرنامج تسهيل. لا يقل عمر المستفيد عن 21 عام عند التقديم للحصول علي تمويل. إن كان عمر المستفيد من 21 عام إلى 25 عام يجب أن لا يقل الراتب الشهري له عن 12 ألف ريال سعودي. من عمر 25 عام إلى 60 عام جب إلا يقل المرتب الشهري وقت التقديم عن 5 آلاف ريال سعودي. لا تقل فترة خدمة العمل عن 3 أشهر للمواطن الراغب في الحصول على تمويل تسهيل.

شروط العاملين بالقطاع العسكري الراغبين في الحصول من تمويل شركة تسهيل بدون كفيل أو حتي تحويل راتب

يتم تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي ونسخة من الإقامة لغير السعودي. العمر من 25 إلى 50 عام عند التقديم الراتب لا يقل عن 10 آلاف ريال سعودي في الشهر. كشف حساب بنكي عن آخر 3 أشهر. يتم تقديم بطاقة العمل. أن يكون تجاوز فترة 3 أشهر خدمة في العمل.

إذا كان من المتقاعدين فإن شروط شركة تسهيل للتمويل الشخصي بدون كفيل أو حتي تحويل راتب هي

العمر لا يقل عن 70 عام. الراتب الشهري لا يقل عن 5 آلاف ريال. يجب أن يكون مشترك في المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات الاجتماعية دخل السعودية.

تقدم الشركة المتحدة للخدمات المالية بالمملكة العربية السعودية أفضل برامج التمويل الشخصي وهو تمويل المبيعات بالتقسيط أو ما يعرف بمبيعات المرابحة، حيث توفر شركة تسهيل أسهل وأسرع القروض الشخصية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم مميزات هذا التمويل هي:

يمكنك الحصول على هذه التمويل دون وجود الكفيل أو حتى تحويل المرتب للشركة. من أفضل البرامج التمويلية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. يمكنك الحصول على هذا من خلال الموافقة الفورية أي يعتبر أسرع أنواع القروض التي يمكنك الحصول عليها. توفر شركة تسهيل للتمويل إجراءات سهلة وغير معقدة لجميع العملاء.

ملحوظة: يمكن لكل العملاء شراء منتجات متنوعة وذلك من خلال العديد من المتاجر المشاركة مع الشركة كما بالشكل التالي.