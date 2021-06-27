ترامب: الصين وروسيا وإيران يذلّون أمريكا

جدة - نرمين السيد - وخلال تجمع لمناصريه فى أوهايو، قال الرئيس السابق، والمنتمى للحزب الجمهورى: "الصين، روسيا وإيران يذلون بلدنا. جو بايدن يذل بلدنا أمام أعيننا".
وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك"، جدّد ترامب اتهاماته للديمقراطيين فيما يتعلق بمسألة تزوير نتائج الانتخابات فى 2020، ووصف الانتخابات مجددًا بأنها الـ"الكذبة الكبرى"، على الرغم كم أن ادعاء الهيئات الفيدرالية الأمريكية والمحاكم حكمت بعدم صحة هذه الادعاءات.
وبحسب الوكالة، حضر ترامب هذا التجمع لمناصريه فى أوهايو، مساء أمس، لدعم المرشح الجمهورى ماكس ميلر، المساعد السابق للبيت الأبيض وحليف ترامب، الذى يخوض الانتخابات ضد النائب أنطونى جونزاليس فى الانتخابات التمهيدية الجمهورية بالولاية لمنطقة الكونجرس السادس عشر.
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