مستوطنون يتقدمهم المتطرف ”بن جفير” يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون يتقدمهم عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن جفير، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلا عن مصادر محلية، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى في ساعات الصباح الباكر، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وسمحت شرطة الاحتلال إلى المتطرف بن جفير واثنين من مساعديه من اقتحام الأقصى دون مرافقة لمجموعات المستوطنين، حيث قام بجولة استفزازية في باحاته، وتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة، حيث يأتي اقتحامه قبل أن تجدّد مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها، حيث نفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية في ساحاته بحماية عناصر شرطة الاحتلال.

وفي المقابل، صعدت شرطة الاحتلال من استهداف الفلسطينيين وواصلت فرض التقييدات على دخولهم للمسجد، كما عمدت على ملاحقة من يتواجد داخل باحاته، وأبعدتهم عن مسار اقتحامات المستوطنين.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيود على دخول أبناء شعبنا في القدس وأراضي عام 1948 إلى الأقصى، وتحتجز هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.