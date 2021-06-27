“عاجل” هنا رابط نتيجة شهادة الأساس 2021 برقم الجلوس ولاية الخرطوم وخطوات لاستعلام المباشرة

رابط نتيجة شهادة الأساس 2021 السودانية، من أهم كلمات البحث ومن الموضوعات ذات الاهتمام الكبير خلال هذه الفترة، التي ينتظر فيها أكثر من 190 ألف طالب وطالبة نتائجهم في جميع الولايات السودانية، والتي أعلنت باكورة نتائجها أمس ولاية نهر النيل وجاءت نسبة النجاح العامة بها 78% وهي نسبة أقل من العام الماضي التي كانت 88%، ويرجع ذالك بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وكانت 189 مدرسة قد حققت نسبة نجاح 100%، من مجموع 718 مدرسة في عموم الولاية.

رابط نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم 2021

كانت وزارة التربية والتعليم السودانية قد عقدت الامتحانات في الفترة، من 2021/06/06 حتى يوم 2021/06/14 من نفس الشهر، وسط إجراءات احترازيه مشددة وتترقب الطلاب رفع باقي النتائج خلال الساعات القادمة بجميع ولايات السودان، خاصة ولاية الخرطوم التي بها وحدها 190927 طالب وطالبة أدوا الامتحانات في 927 لجنة أمتحانية داخلية، و15 مركز خارجي، في جو صحي بذلت به سلطات الولاية مجهود جبار لخروج الامتحانات في الشكل اللائق.

الدخول إلي رابط موقع وزارة التربية والتعليم أو الدخول على رابط sudanresult.com. تسجيل الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب. تحديد الولاية التابع لها الطالب. الضغط على زر بحث عن النتيجة.

نتائج شهادة الأساس 2021 وألية الاستعلاموزارة التربية والتعليم السودانية

سعت وزارة التربية والتعليم السودانية إلي عمل أقصى مجهود لها خلال الفترات الماضية، خاصة في زمن الوباء رغم ضعف الإمكانيات الواضح لدولة السودان، بسبب عدة عوامل من أهمها تعطل حركة الإنتاج بسبب كورونا مما أثر على أقتصاد السودان، ولكن وزارة التربية والتعليم السودانية نجحت في أن تمر بالطلاب من عنق الزجاجة وتنهي العام الدراسي الماضي بنجاح، واليوم الطلاب ينتظرون النتائج الخاصة بهم وهذا في حد ذاته نجاح لوزارة التربية والتعليم.

موعد إعلان نتيجة شهادة الأساس بجميع الولايات

بعد أن تم رفع نتيجة ولاية نهر النيل يوم السبت الماضي 2021/06/26، الآن تستعد جميع الولايات لإعلان نتائجها تباعاً فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعات، التي تجريها كل ولاية للتأكد من صحة الدرجات حتى لا يضار أي طالب أو طالبة نتيجة خطأ في رصد الدرجات، وخلال الساعات القادمة سوف يتم رفع النتائج بشكل كامل.