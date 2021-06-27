ترامب: نتائج الانتخابات الرئاسية «جريمة القرن»

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب، أمام حشد من مؤيديه بولاية أوهايو الأمريكية، إن إجمالى عدد الناخبين الذين أعطوه أصواتهم زاد عما حدث عليه فى انتخابات عام 2016، لافتا إلى أنه فاز بـ 75 مليون صوت بالرغم مما وصفه بالـ"ألاعيب" فى إحصاء أصوات الناخبين.
وجدد ترامب اتهاماته للإعلام الأمريكى بالكذب والتلفيق وبأن ما شهدته تلك الانتخابات كانت على غرار ما وصفه بأسلوب "كوريا الشمالية" فى إحصاء أصوات الناخبين، وما كانت تنتقده وزارة الخارجية الأمريكية للدول الشيوعية.
كما انتقد قضاة المحاكم فى بلاده بسبب تبنيهم لنتائج تلك الانتخابات الأخيرة، التى فاز فيها الرئيس الحالى جو بايدن، لكن ترامب أكد عزمه على عدم ترك المعركة وصولا إلى "النتائج الحقيقية" لانتخابات 2020.
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