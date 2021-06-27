وزير خارجية إسرائيل يلتقي مع نظيريه الأمريكي والبحريني اليوم

قال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن الوزير سيلتقي مع نظيريه الأمريكي والبحريني في روما، اليوم الأحد، في أول تواصل دبلوماسي مباشر لعضو بارز في الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أدت اليمين قبل أسبوعين.

ولم يذكر البيان الإسرائيلي تفاصيل عن جدول أعمال المحادثات المنفصلة التي سيجريها لابيد مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني خلال زيارته لإيطاليا التي تستغرق يوما واحدا.