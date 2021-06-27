موقع فضاء اولياء التلاميذ لإستخراج كشف نقاط الفصل الثاني لطلاب التعليم الابتدائي والمتوسط

موقع فضاء اولياء التلاميذ، في ظل انتشار فيروس كورونا الذي أدى في فترة ما إلى توقف كافة المسارات في جميع دول العالم، كان لزاماً على الجميع اتخاذ خطوات إيجابية لاستكمال الحياة بشكل طبيعي وخاصة المنظومة التعليمية التي تعد من أهم المنظومات في جميع دول العالم، وكان أهم تلك الخطوات هو الاتجاه إلى الاستفادة من الشبكات العنكبوتية والتوجه إلى تفعيل العديد من الروابط واطلاق المنصات التي توفر كافة الخدمات التي يحتاجها الطالب والمعلم وولي الأمر، ليمر العام الدراسي بسلام، وكان موقع فضاء أولياء التلاميذ في الجزائر من بين أهم المنصات التي تم اطلاقها مؤخراً، وبالفعل ساعدت على توفير الكثير من الخدمات واستفاد منها الآلاف من المواطنين في كافة ولايات الجزائر، وإليكم التفاصيل كاملة خلال السطور القادمة.

موقع فضاء اولياء التلاميذ

قامت وزاره التربية والتعليم في دولة الجزائر بإنشاء موقع فضاء اولياء التلاميذ وموقع فضاء الأساتذة، وهما من أهم المنصات الالكترونية التي تهتم بتقديم الخدمات التعليمية، كما يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية، وذلك من خلال تسجيل حساب عبر تلك المنصات من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تبدأ بالدخول على الرابط المخصص لموقع فضاء الاولياء من هنا، ومن ثم اتباع باقي الخطوات التي نذكرها لكم في الفقرة التالية.

دخول موقع فضاء اولياء التلاميذ

عند الدخول عبر ذلك الرابط يتعين عليك اتباع باقي الخطوات لتسجيل حساب جديد عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، وذلك بتسجيل اسم المستخدم وتعيين كلمه السر وذلك بعد إدخال كافة البيانات الشخصية والتأكد من صحة البيانات.

ولاستخراج النتائج عبر الموقع، يتم الدخول من خلال حساب ولي الامر وادخال بيانات الطالب كاملة وتحديد المرحلة الدراسية والفصل الدراسي، ومن ثم الضغط على إظهار النتيجة