رابط التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة ومعرفة كافة الشروط المطلوبة

التسجيل في برنامج ريف، برنامج الدعم ريف، هو أحد المبادرات التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وهدف البرنامج طلب الدعم المالي من قبل المتقدم بهدف تعزيز المجال الزراعي وازدهاره، ودعم فئة المزارعين، وتقليل معدل البطالة وتحقيق نظرية الأمن الغذائي على أيدي مزارعين سعوديين وعلى أرض سعودية، وفكرة البرنامج تستند إلى صرف مبلغ مالي في أول كل شهر ميلادي على أن يستمر صرف المنحة خلال أول عشرة أيام من الشهر، وذلك للقطاعات التي يستهدفها البرنامج لتطوير إنتاج الصناعات المختلفة مثل البن العربي، والعسل، وأنواع مختلفة من الفاكهة وتجارة الورد،ولا يقتصر الأمر على الحرفيين فقط بل يشمل أيضًا القطاعات الإنتاجية مثل صيادين الأسماك ومن لديهم خبرة في تربية المواشي.

التسجيل في برنامج دعم ريف

يعد من أفضل برامج الدعم في المملكة، يهدف لمساعدة صغار المزارعين وتطوير العملية الزراعية، بالإضافة لمساعدة الأسر المنتجة، كما وضع البرنامج عدة شروط للمواطنين حتى يمكنهم التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، كما وضع أيضاً رابط إلكتروني يمكن من خلاله الدخول عليه ومعرفة كافة الشروط المطلوبة، ومعرفة التسجيل به.

الفئة المسموح لها في التقديم في هذا البرنامج الأشخاص الذين يحملون

الجنسية السعودية سواء من الذكور أو الإناث، أو البدون وهم حاملي بطاقات التنقل والعمل داخل المملكة.

الدعم مُقدم في مجموعة من المناطق داخل المملكة، ومن الشروط الأساسية هي أن يكون المتقدم ممارس بالفعل لمهنة الزراعة وينتمي لإحدى المناطق التي يشملها الدعم.

ألا يكون المتقدم يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.

الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتقدم لا يتجاوز 6.000 ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم صغير في السن أو كبير، فوفقًا للشروط يجب ألا يقل عمره عن 21 عامًا.

يجب أن يمتلك من الأوراق ما يفيد بأحقية مزاولته للمهنة.

أن يكون لديه حساب بنكي ويضيف في المنصة الإلكترونية ضمن أوراٌق التقديم.

شروط التسجيل في برنامج ريف 1442

الدخول على برنامج الدعم ريف.

الضغط على طلب دعم.

إنشاء حساب جديد.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

كتابة رقم الجوال.

تسجيل رمز التحقق المرسل لك عبر رسالة نصية.

الضغط على حفظ المعلومات، وبهذا يكون قد إنتهى التسجيل في برنامج ريف 1442

رابط التسجيل في برنامج ريف 1442