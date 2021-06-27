موقع وزارة الحج والعمرة ورابط معرفة اسماء المرشحين لأداء فريضة الحج هذا العام

موقع وزارة الحج والعمرة، انتظر الكثير من المواطنين خروج وزارة الحج والعمرة بأي بيان يفيد موقفهم من قبول اسماءهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، وأخيراً قامت الوزارة بالإفصاح عن أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج ، مشيرة أنه فيما يخص الاستعلام عن نتائج فرز الحج لهذا العام 1442 من خلال بوابة المسار الإلكتروني، لابد على المهتمين الدخول فوراً على موقع الوزارة عبر الرابط الخاص ببوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، ليستعلموا عن أسماء المرشحين لأداء الفريضة وفقاً لما أوضحته وزارة الحج.

موقع وزارة الحج والعمرة

تزايد البحث بشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية عن الرابط الخاص بـ موقع وزارة الحج والعمرة، وقد أعلنت وزارة الحج السعودية منذ عدة أيام قليلة عن غلق باب التسجيل لحجاج الداخل عبر موقع المسار الإلكتروني، ومن الجدير بالذكر أنه استقبل المسار ما يقرب من 540 ألف طلب من المقيمين والمواطنين بالمملكة منذ فتح باب التسجيل، وقد أكدت الوزارة عدم وجود أولوية للتسجيل المبكر.

اعلان اسماء المترشحين عبر موقع وزارة الحج والعمرة

من المقرر أن يتم إعلان نتائج فرز الحج 1442 لكافة المتقدمين من المواطنين عبر موقع وزارة الحج والعمرة، كما أنه سوف يتم الكشف عن الإجراءات الاحترازية التي سيتعين على الحجاج الالتزام بها أثناء أداء المناسك، ومن المفترض أن يتم إرسال رسائل نصية للمقبولين في الحج هذا العام 1442 عبر الجوال، ويجب على المتقدمين الآن الدخول على رابط بوابة الحج والعمرة للاستعلام عن طلب الحج 1442 وذلك بإدخال رقم بطاقة الهوية السعودية أو رقم الإقامة للمقيمين ليمكنهم معرفة موقفهم من طلب الحج.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هجرية للمواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية فقط، بواقع 60 ألف حاج، بشرط أن تكون الحالة الصحية للمتقدمين خالية من أي أمراض مزمنة، وأن تقع ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً.