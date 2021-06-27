"هدف الحضري".. تفاصيل "مريحة" للأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز

ضرب الأهلي المصري موعدا مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في موقعة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام على استاد الملك محمد الخامس في الدار البيضاء، 17 يوليو المقبل.

وتجاوز الأهلي عقبة الترجي التونسي، بينما وصل كايزر تشيفز للنهائي لأول مرة بتاريخه، بعد عبوره الوداد البيضاوي المغربي.

وبالنظر لمعطيات الموسم الماضي، وبتقليب صفحات التاريخ، يستطيع الأهلي أن يدخل "مرتاحا" في النهائي، حيث تشير كل تلك العوامل إلى اللقب العاشر المنتظر.

موسم متواضع

ومن أبرز النقاط، هي أن كايزر تشيفز خاض موسما متواضعا جدا في بلاده، وأنهى دوري جنوب إفريقيا بالمركز الثامن، بعيدا جدا عن سباق المنافسة.

هزائم عريضة

أما في دوري أبطال إفريقيا، فبالرغم من تأهل كايزر تشيفز للنهائي، إلا أنه عانى من هزائم "مذلة" في طريقه.

من أبرزها هزيمته من الوداد بنتيجة 4-0، في دور المجموعات، قبل أن يعود ويثأر الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

وحتى في ربع النهائي، أمام سيمبا التانزاني، تقدم التشيفز ذهابا بنتيجة 4-0، لكنه كاد أن يتعرض لخروج تاريخي، بعد أن قلب سيمبا النتيجة في الإياب وسجل ثلاثة أهداف نظيفة، واقترب كثيرا من تسجيل الرابع.

التاريخ أهلاوي

أما تاريخيا، فواجه الأهلي خصما من جنوب إفريقيا، مرتين، خلال المباريات النهائية التسعة التي خاضها بدوري أبطال إفريقيا.

المرة الأولى كانت أمام ماميلودي صن داونز في عام 2001، وقتها حقق الأهلي انتصارا مريحا بنتيجة 4-1، في مجموع اللقائين.

والمرة الثانية كانت أمام أورلاندو بايرتس، عام 2013، وانتصر الأهلي بنتيجة 3-1، في مجموع المباراتين.

ولم يسبق للأهلي أن تعرض للهزيمة على يد ناد من جنوب أفريقيا، في أي نهائي أفريقي خاضه عبر تاريخه.

نهائي السوبر 2002

والتقى الأهلي كايزر تشيفز، مرة واحدة في مباراة نهائية، كانت مباراة السوبر الإفريقي عام 2002، في الإسكندرية.

وقتها سحق الأهلي خصمه برباعية مقابل هدف واحد، تناوب على تسجيلها خالد بيبو وحسام غالي وسيد عبد الحفيظ، وكذلك الحارس التاريخي عصام الحضري.

وسجل الحضري "هدفا تاريخيا" لن ينساه جمهور الأهلي، في تلك الموقعة، عندما سدد من خلف خط المرمى، منفذا خطأ للأهلي، لتهبط الكرة القوية في عارضة كايزر تشيفز، وترتطم بحارس المرمى الذي حاول العودة لحماية مرماه، ثم تدخل الهدف.

هدف الحضري التاريخي قد يكون علامة "إيجابية" أخرى، لعلو كعب الأهلي على كايزر تشيفز، وأندية جنوب إفريقيا بشكل عام.