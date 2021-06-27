إيران: لن نعطى الوكالة الدولية للطاقة لقطات الكاميرات المحفوظة

جدة - نرمين السيد - أكّد رئيس البرلمان الإيرانى، محمد باقر قاليباف، أن "طهران لن تعطى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدًا البيانات ولقطات الكاميرات المحفوظة، لأنّ اتفاق التفتيش مع الوكالة انقضى".





وسبق أن توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى فبراير الماضى، إلى اتفاق فنى مع إيران حول إجراء عمليات المراقبة للأنشطة النووية فى البلاد، وتم تمديده مدة شهر فى مايو. وجرى ذلك بعد أن قررت السلطات الإيرانية وقف العمل بالبروتوكول الإضافى إلى اتفاق الضمانات مع الوكالة ردا على رفض الولايات المتحدة إلغاء العقوبات الاقتصادية على إيران والتى تم فرضها بعد انسحاب الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، من الصفقة النووية مع طهران عام 2018.

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