روسيا تسجل رقما قياسيا فى حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية، تسجيل 21 ألفا و665 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، فى أعلى حصيلة يومية منذ يناير الماضى، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 5 ملايين و430 ألفا و753 إصابة.





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