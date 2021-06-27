الثورى الإيرانى: لدينا طائرات مسيرة يصل مداها لـ7 آلاف كيلومتر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، قال سلامى إن "هذه الطائرات المسيرة كبيرة، ويمكن أن تهبط فى أى مكان"، مضيفًا: "إننا فى حرب عالمية كبرى محورها استقلالنا واعتمادنا على أنفسنا ومصداقيتنا".

وبحسب الوكالة، جاء تصريح سلامى خلال مراسم أقيمت صباح اليوم، لإزاحة الستار عن لقاح "نورا" المضاد لفيروس كورونا، الذى صنعته جامعة بقية الله للعلوم الطبية، التابعة للحرس الثورى، وبدء الدراسات السريرية على هذا اللقاح.

وقال سلامى إن "أعداء إيران.. لا يسمحون لنا بتحويل الأموال للأدوية واللقاحات، ولا يسمحون لنا بتوفير احتياجاتنا الأساسية".