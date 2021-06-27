جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، قال سلامى إن "هذه الطائرات المسيرة كبيرة، ويمكن أن تهبط فى أى مكان"، مضيفًا: "إننا فى حرب عالمية كبرى محورها استقلالنا واعتمادنا على أنفسنا ومصداقيتنا".
وبحسب الوكالة، جاء تصريح سلامى خلال مراسم أقيمت صباح اليوم، لإزاحة الستار عن لقاح "نورا" المضاد لفيروس كورونا، الذى صنعته جامعة بقية الله للعلوم الطبية، التابعة للحرس الثورى، وبدء الدراسات السريرية على هذا اللقاح.
وقال سلامى إن "أعداء إيران.. لا يسمحون لنا بتحويل الأموال للأدوية واللقاحات، ولا يسمحون لنا بتوفير احتياجاتنا الأساسية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الثورى الإيرانى: لدينا طائرات مسيرة يصل مداها لـ7 آلاف كيلومتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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