عاجل.. العاهل الأردنى يصل إلى بغداد للمشاركة فى القمة الثلاثية

جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل، الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة فى القمة الثلاثية مع مصر والعراق، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "العربية" الإخبارية.





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