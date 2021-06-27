تحديث برامج جديدة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة بتخصصات فنية وتقنية 1442

برامج أكاديمية جامعة طيبة بالمدينة المنورة، حيث يستعلم العديد من المواطنين عن البرامج الجديدة التي تم تحديثها من خلال أكاديمية طيبة، فقد قامت جامعة طيبة بالمدينة المنورة بإجراء تحديث ضمن بصل الي 7 برامج أكاديمية جديدة وذلك بكلية المجتمع، وتم استحداث هذه البرامج من خلال طرح بعض التخصصات الفنية بالإضافة الي التخصصات التقنية، وتتوافر هذه البرامج الجديدة من خلال الفرع الرئيسي بالمدينة المنورة وكذلك بالفروع الخاصة بها في محافظة العلا والمهد ومحافظة خيبر وبدر، ويتم تطوير مشروع جامعة طيبة الإستراتيجي وفقاً لروية المملكة لتطوير العملية التعليمية حتي عام 2030، وسوف نوضح لكم تفاصيل البرامج التي تحديثها من خلال برامج أكاديمية جامعة طيبة بالمدينة المنورة.مشروع تحديث جامعة طيبة
تحديث برامج جامعة طيبة وفق رؤية المملكة حتي عام 2030 والذي يعتبر أحد التحسينات الهامة التي يجنيها مشروع جامعة طيبة الإستراتيجي والذي من خلاله يتولى إجراء تحويل خاص للبرنامج الأكاديمي التابع له، ومن خلال هذا التحديث الذي تقوم به جامعة طيبة تستهدف الجامعة سوق العمل بطريق صريح ومباشر والتي تتميز بالتناسق مع جميع الأنشطة الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل سواء كان ذلك بالقطاع الحكومي أو قطاع العمل الخاص مع العمل علي انسجام جميع إستراتيجيات القطاعات المختلفة مع برامج الأكاديمية.البرامج التي تم تحديثها بجامعة طيبة
تشمل البرامج التي تم تحديثها كل من طلاب القسم العلمي والأدبي علي النحو التالي:
- دبلوم الأمن السيبراني وذلك لطلاب القسم العلمي وذلك المدينة المنورة ومدينة العلا والمهد ومدينة وبدر.
- دبلوم السلامة والصحة المهنية وذلك لطلاب القسم العلمي وذلك بالمدينة المنورة.
- دبلوم تخصص التجارة الإلكترونية والدعم وذلك لطلاب القسم العلمي بالمدينة المنورة ومدينة خيبر.
- دبلوم مطور الويب المتكامل وذلك لطلاب القسم العلمي سواء للطلبة أو الطالبات بالمدينة المنورة ومدينة المهد وخيبر.
- دبلوم إدارة أعمال التأمين وذلك لطلاب القسم العلمي والقسم الأدبي سواء للطلبة أو الطالبات في المدينة المنورة.
- دبلوم إدارة السياحة والضيافة وذلك لطلاب القسم العلمي والقسم الأدبي بمحافظة العلا.
- دبلوم إدارة اللوجستيات والإمداد وذلك لطلاب القسم العلمي والقسم الأدبي في مدنية بدر.
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برامج أكاديمية جامعة طيبة بالمدينة المنورة، حيث يستعلم العديد من المواطنين عن البرامج الجديدة التي تم تحديثها من خلال أكاديمية طيبة، فقد قامت جامعة طيبة بالمدينة المنورة بإجراء تحديث ضمن بصل الي 7 برامج أكاديمية جديدة وذلك بكلية المجتمع، وتم استحداث هذه البرامج من خلال طرح بعض التخصصات الفنية بالإضافة الي التخصصات التقنية، وتتوافر هذه البرامج الجديدة من خلال الفرع الرئيسي بالمدينة المنورة وكذلك بالفروع الخاصة بها في محافظة العلا والمهد ومحافظة خيبر وبدر، ويتم تطوير مشروع جامعة طيبة الإستراتيجي وفقاً لروية المملكة لتطوير العملية التعليمية حتي عام 2030، وسوف نوضح لكم تفاصيل البرامج التي تحديثها من خلال برامج أكاديمية جامعة طيبة بالمدينة المنورة.مشروع تحديث جامعة طيبة
تحديث برامج جامعة طيبة وفق رؤية المملكة حتي عام 2030 والذي يعتبر أحد التحسينات الهامة التي يجنيها مشروع جامعة طيبة الإستراتيجي والذي من خلاله يتولى إجراء تحويل خاص للبرنامج الأكاديمي التابع له، ومن خلال هذا التحديث الذي تقوم به جامعة طيبة تستهدف الجامعة سوق العمل بطريق صريح ومباشر والتي تتميز بالتناسق مع جميع الأنشطة الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل سواء كان ذلك بالقطاع الحكومي أو قطاع العمل الخاص مع العمل علي انسجام جميع إستراتيجيات القطاعات المختلفة مع برامج الأكاديمية.البرامج التي تم تحديثها بجامعة طيبة
تشمل البرامج التي تم تحديثها كل من طلاب القسم العلمي والأدبي علي النحو التالي:
- دبلوم الأمن السيبراني وذلك لطلاب القسم العلمي وذلك المدينة المنورة ومدينة العلا والمهد ومدينة وبدر.
- دبلوم السلامة والصحة المهنية وذلك لطلاب القسم العلمي وذلك بالمدينة المنورة.
- دبلوم تخصص التجارة الإلكترونية والدعم وذلك لطلاب القسم العلمي بالمدينة المنورة ومدينة خيبر.
- دبلوم مطور الويب المتكامل وذلك لطلاب القسم العلمي سواء للطلبة أو الطالبات بالمدينة المنورة ومدينة المهد وخيبر.
- دبلوم إدارة أعمال التأمين وذلك لطلاب القسم العلمي والقسم الأدبي سواء للطلبة أو الطالبات في المدينة المنورة.
- دبلوم إدارة السياحة والضيافة وذلك لطلاب القسم العلمي والقسم الأدبي بمحافظة العلا.
- دبلوم إدارة اللوجستيات والإمداد وذلك لطلاب القسم العلمي والقسم الأدبي في مدنية بدر.
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